Sénégal: Kaolack / Prise en charge des enfants pensionnaires des centres d'adoption - Abdoulaye Khouma réclame son intégration dans les budgets municipaux

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr), Abdoulaye Khouma, a réclamé, samedi dernier à Kaolack, l'intégration de fonds dédiés exclusivement à la prise en charge des enfants admis dans les centres de surveillance et d'adoption. Non seulement à la municipalité de Kaolack dont il veut briguer les suffrages en se proclamant candidat, mais pour l'ensemble des mairies et autres institutions territoriales du pays.

Pour le coordonnateur de la coalition "Domou Saloum", cette prédisposition est la meilleure manière d'éviter les ruptures périodiques de vivres dans ces établissements et de contribuer efficacement aux programmes de prise en charge. En substance, c'est aussi une proposition qui figure dans le programme qu'il compte présenter aux populations de Kaolack, lors de la prochaine campagne pour les élections locales de janvier prochain. Il faut surtout préciser que le leader de la coalition "Domou Saloum" a fait cette réclamation en marge d'une visite à la pouponnière "Lamine Coulibaly" de Bongré et au village Sos où il a distribué une grande quantité de vivres et autres produits à consommation courante. Histoire de soutenir durablement les enfants de ces centres de réadaptation et annoncer son intention de pérenniser une telle action.