Afrique: Entrepreneuriat en afrique - Des experts refleréfléchissent à la résilience des pme face au Covid-19

28/06/2021

Un colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique pour définir les stratégies d'accompagnement des Petites et moyennes entreprises (PME) et analyser leurs capacités de résilience la pandémie du COVID-19 s'est tenu l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan les 24 et 25 juin 2021.

Placé sous le parrainage du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, ce colloque international s'est déroulé en présentiel et en virtuel avec pour objectif principal de débattre et d'apporter des solutions aux problèmes qui entravent la création, la croissance et la pérennité des Pme.

Durant les deux jours, des panels portant sur des thématiques comme « Quelles stratégies d'accompagnement des PME en Afrique ? » et « La résilience des PME à l'ère de la pandémie de Covid-19 » ont été animés par différents experts et spécialistes des universités du Québec en Outaquais, Cheick Anta Diop de Dakar, Audencia business school.

Au moins 200 participants issus du monde des décideurs politiques, des partenaires techniques et financiers, des experts, des chercheurs, des enseignants chercheurs ivoiriens et d'ailleurs, notamment ont pris part à ce Colloque international.