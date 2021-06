Sénégal: Dégats collateraux du TER - Les impactés de rufisque s'impatientent

Le collectif des Rufisquois impactés par le projet du TER (Train Express Régional) n'est pas content du directeur de l'APIX. Las de l'attente, les déplacés en veulent à Mountaga Sy qu'ils accusent de trainer les pieds dans la mise en œuvre des recommandations du Président de la République, relativement au processus de leur indemnisation et à la mise à disposition des parcelles en guise de compensation telle qu'instruit par Macky Sall.

«Depuis que le Président nous a reçus en Avril 2018, il nous a promis d'octroyer des parcelles au pôle du Lac rose pour compenser nos manquements liés à la libération de l'emprise mais contre toute attente et à notre grande surprise, Mountaga Sy, le Dg de l'APIX a fait une visite sur les sites du Lac rose qu'on nous a octroyé avec les populations de Thiaroye et leur a offert le site qui était pour nous; ce qui est inacceptable et incompréhensible», a expliqué Babacar Guèye, coordonnateur des impactés du département , membre du comité de suivi désigné par le premier ministre Boun Dionne. Au cours de leur assemblée générale tenue dans l'enceinte de la mairie de Rufisque Est, ils ont pris un certain nombre de résolutions pour la procédure entamée depuis bientôt 4 ans soit finalisée dans les meilleurs délais. Ces impactés réclament l'indemnisation automatique des détenteurs de titres fonciers. Car, disent-ils, « ces personnes ne peuvent plus attendre. Plus de 3 ans qu'on a démoli leurs maisons sans indemnisations, d'autres sont entrés dans la pauvreté et on nous dit que c'est un projet de développement.

Que les détenteurs de titres formels soient indemnisés de Dakar à Diamniadio !» réclament Babacar Gueye et ses camarades d'infortune. Au préalable, les impactés exigent la correction du barême foncier qui leur est appliqué et en appellent au Président de la République pour une somme qui est estimée à 3 milliards 850 millions de Francs. Ces impactés menacent de se faire entendre si d'ici à dix jours si une solution n'est pas apportée à leurs doléances. « D'ici 10 jours si on ne nous paye pas, l'ensemble des impactés qui sont au nombre de 30 mille vont assiéger les entrepôts du TER ».

Rappelons que le processus d'indemnisation du TER concerne 12525 dossiers, 9500 places d'affaires locataires, 3500 maisons et concessions, 1227 dossiers pour le département, 900 places d'affaires et locataires plus de 500 concessions. Ce qui constitue une population de 20.000 âmes déplacés sans réinstallation, sans leur réinsertion. C'est donc horrible » a noté Babacar Guèye.