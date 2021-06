Sénégal: Tentative de viol sur une prestataire de santé - And Gueussem condamne et dit «stop à la démagogie»

L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM SAT Santé/DCNTS/Santé And Gueussem condamne avec la dernière énergie la tentative de viol et d'agression physique qu'elle qualifie d'ignoble et de barbare perpétrée contre Gnima Sagna, Sage-femme au poste de santé de Fajal (district sanitaire de Joal) et aussi celle physique dont est victime Marame Ndoye au poste de santé de Gorom2 (district sanitaire de Sangalkam)

Dans un communiqué, les camarades de Mballo Dia Thiam ont souligné : « ces violences gratuites, sans aucune suite dissuasive, interpellent le Ministre de la Santé et de l'Action sociale au moment où ces infirmier(e)s chef de poste (ICP) et Sages-femmes d'état, piliers du système, logés dans des abris peu décents et sans indemnités, respectables et honorant difficilement leurs factures d'eau et d'électricité, ne bénéficient d'aucun gage de sécurité ».

Face à de tels actes, And Gueussem a déclaré : « nous n'hésiterons pas, si ce péril devrait perdurer, à donner un mot d'ordre de boycott du service de nuit dans les postes de santé et les maternités dans l'insécurité totale ». Concernant le climat socio sanitaire, And Gueussem a renseigné : « c'est aussi le dilatoire du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) dans l'élaboration de l'arrêté organisant la formation complémentaire des techniciens supérieurs de la santé en vue de leur reclassement au moyen de comités créés par son département incluant les pourfendeurs du décret (le ridicule ne tue pas) tout en excluant les initiateurs et défenseurs (SUDTM-SAT Santé/ D-CNTS Santé) de sa signature avec pour conséquence un éternel surplace inacceptable dans la démagogie. C'est pourquoi AND Gueusseum, prenant à témoin l'opinion publique, rend le Ministre de la Santé et de l'Action sociale responsable de toute détérioration du climat social dans le secteur ».

Revenant sur la pandémie du coronavirus qui perdure dans le pays, And Gueussem dans le communiqué a déploré le relâchement quasi total des décideurs, des populations et des techniciens dont les conséquences redoutables charriées par les nouveaux variants de toutes sortes se passent de commentaires. Sous ce rapport, l'alliance And Gueussem a invité le personnel de santé non encore vacciné à se faire vacciner pour convaincre « les plus sceptiques à croire aux vertus des antigènes qui nous ont déjà sauvés de la poliomyélite, du tétanos, de la rougeole entre autres et qui contribuent à réduire de manière drastique le nombre de cas de contaminations de la Covid-19 dans les pays où la couverture vaccinale est plus élevée ».

Pour finir, l'alliance a salué la « prometteuse séance technique d'ouverture des négociations Gouvernement / And Geussem présidée avec beaucoup de pragmatisme par le Directeur général de la Fonction publique en attendant les autres rencontres ministérielles sectorielles et la plénière gouvernementale de prise de décisions envisagée sous peu ».