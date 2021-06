Cameroun: Parlement junior - Focus sur les violences juvéniles

La 22e session du parlement des enfants tenue le 26 juin dernier à Yaoundé a permis des échanges fructueux autour de cette question et d'autres avec les membres du gouvernement.

Cette année la crise sanitaire due au Covid-19 n'aura pas eu raison de la session du parlement junior. La 22e édition tenue samedi dernier au palais des Congrès à Yaoundé dans le strict respect des mesures barrières, sous le thème : « Lutte contre les violences juvéniles : les enfants se mobilisent », a rassemblé les 30 députés juniors de la région du Centre en présentiel, et le reste des 150 occupants des sièges de l'hémicycle jeune en visioconférence, les membres du gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale.

Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, après avoir remercié le Premier ministre, chef du gouvernement d'avoir bien voulu autoriser la reprise du Parlement des enfants, a souligné les priorités engagées par la problématique choisie, et souligné les formes de violence liées au contexte actuel. « Il s'agit entre autres de la diffusion d'images à caractère pornographique mettant en scène des enfants, ou encore le tourisme sexuel qui s'accompagne généralement de pédophilie », a souligné le Minas.

Au cours de cette 22e session présidée par le Très Honorable Cavaye Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale, les ministres sollicités pour répondre aux interrogations des jeunes, ont participé avec enthousiasme et application à la phase des questions orales. Ils ont pu s'exprimer autour de quatre préoccupations pertinentes, touchant les domaines de la Promotion de la Femme et de la Famille, de l'Education de base et des Enseignements secondaires, de l'Eau et de l'Energie. Les ministres Pauline Irène Nguene (répondant au nom du Minee empêché), Marie-Thérèse Abena Ondoa et Nalova Lyonga, mais aussi le Dr Asheri Kilo, secrétaire d'Etat auprès du Minedub, ont apporté les réponses aux diverses interventions concernant le thème principal ou d'autres volets.

Après les échanges, la 22e session du Parlement junior s'est achevée par des recommandations de la part des jeunes députés, comme il est de tradition. Par la voix de l'Honorable Rashidatou Yaya, de la région du Nord-Ouest, ces enfants ont plaidé pour leurs pairs. Comme résolutions, ils demandent entre autres, « le renforcement du cadre légal de protection des enfants contre les violences, des mécanismes institutionnels et familiaux d'encadrement de la petite enfance, et des stratégies de sensibilisation des jeunes à l'usage responsable des réseaux sociaux et la prise des mesures restrictives. »

Les membres du parlement junior ont également souhaité l'enregistrement systématique et obligatoire de chaque enfant à la naissance, l'organisation des campagnes nationales, régionales et locales de prévention et de lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu jeune, et enfin l'accompagnement psychosocial et la réinsertion des enfants soupçonnés d'association aux forces et groupes armés. Un vaste champ de secteurs exploré afin de lever le voile sur les abus et l'exploitation des enfants.