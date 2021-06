Cameroun: Urban Hit Show - Un booster pour la musique urbaine

Le concept a été présenté le 21 juin dernier à la faveur de la journée de la musique par une conférence de lancement à Canal Olympia Bessengue à Douala.

Il y avait du beau monde le 21 juin dernier à la salle Canal Olympia de Douala, à l'occasion de la Fête de la musique, pour la conférence de lancement du concept Starnews Urban Hit Show (SNUHS). A la manette de ce concept bouffée d'air pour la musique camerounaise qui se veut innovant, Edgard Yonkeu, figure connue du paysage musical culturel camerounais, avec le concours d'autres acteurs de ce milieu culturel, et d'un opérateur de communication.

Tout part de la crise sanitaire qui a mis à mal l'organisation des spectacles en termes de restrictions, de contraintes mais aussi d'opportunités, et plombé les rentrées financières pour les artistes. Il s'agit, avec ce concept, d'organiser une compétition musicale digitale permettant aux artistes de trouver des revenus pour traverser la période du Covid-19 avec plus de facilité, mais aussi donner la possibilité à ces artistes de surmonter cette mauvaise passe et gagner ainsi des revenus additionnels compensant leurs pertes dues au Covid-19 sur la plateforme dédiée, Starnews.

La compétition est organisée en deux phases, avec d'abord une vingtaine d'artistes confirmés, entre autres Ténor, Maahlox, Mr Léo, Minks, Mimie, Locko, Nabila etc., qui ont été présentés au public. Et d'autres artistes en herbe sur la période du 21 juin au 27 novembre 2021, au travers de thématiques hebdomadaires. Au bout de cette période, le meilleur artiste désigné par le public, qui vote sous forme d'abonnement sur la chaîne de l'artiste de son choix, recevra 20 millions de F, le second 10 millions de F, et le troisième 5 millions.

Le public n'est pas en reste : le votant le plus actif recevra au final un million de F, pendant qu'une cagnotte hebdomadaire de 100 000 F sera mise en jeu. Objectif avoué par les organisateurs de SNUHS : offrir une nouvelle source de revenus aux artistes et au public un moyen de divertissement sain et utile en lui permettant de contribuer au rayonnement de ses artistes préférés ; donner à des jeunes qui rêvent de devenir star la possibilité d'exprimer leur talent etc. Les artistes présents ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs du concept, et promis de donner le meilleur pour leurs fans et le public. Ce que 12 d'entre eux ont d'ailleurs fait sur des airs de leurs chansons reprises en chœur par le public, tout en émettant le vœu de voir le concept se pérenniser.