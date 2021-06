Afrique: CAN Total Energies 2021 - Garoua, c'est encourageant

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a pu se rendre compte de l'évolution des travaux sur les infrastructures sportives et hôtelières vendredi et samedi dans la région du Nord.

L'inquiétude sur un possible retrait de la poule de Garoua n'a plus lieu d'être. Après la visite d'évaluation des infrastructures sportives et hôtelières de la Coupe d'Afrique des nations 2021 par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, vendredi et samedi derniers, la sérénité est revenue au sein des populations. En effet, une folle rumeur s'était répandue ces dernières semaines selon laquelle la Confédération africaine de football envisageait le retrait du site de Garoua. En visitant les hôtels et les stades de Garoua, le Minsep, par ailleurs président du Comité local d'organisation (COCAN) a balayé ses inquiétudes du revers de la main, se disant satisfait des réaménagements, des extensions et des améliorations des infrastructures visitées. Arrivée dans la cité capitale du Nord le 25 juin dernier, la délégation conduite par Narcisse Mouelle Kombi s'est tout de suite mise à la tâche.

Premier arrêt, l'hôtel Bénoué en réaménagement. Le Minsep, et les autorités administratives et politiques locales, les membres du COCAN et des administrations partenaires, notamment les ministères des Travaux publics ainsi que du Tourisme et des Loisirs, ont passé au peigne fin les travaux de cet hôtel. Ils sont allés des chambres aux différentes suites, écoutant au passage les explications des responsables de l'entreprise adjudicataire, sur les difficultés rencontrées et les pistes de solutions. Ensuite, le cap a été mis sur le stade d'entraînement du Cenajes. Le ministre et sa suite sont descendus sur la pelouse, pour apprécier la qualité de l'œuvre et ses dernières retouches.

Le même exercice a eu lieu au stade Omnisports et son annexe, à l'hôtel Plazza, au complexe de Coton Sport, à l'hôtel Shalom et à l'hôtel le Ribadou (hôtel 70 chambres). Les hôtels Relais Saint-Hubert, New Town, Tour d'Argent, Dream Land n'ont pas été en reste. Tout comme le Centre hospitalier régional et l'hôpital régional de Garoua. Partout où le ministre est passé, les explications des responsables des entreprises en charge des travaux se sont soldées par une note de satisfaction.