Cameroun: Youth Connekt Cameroon - Paul Biya aux côtés de la jeunesse

Dans un tweet publié hier, le président de la République invite ses jeunes compatriotes à saisir les opportunités qui s'offrent à eux.

«La Jeunesse est le fer de lance de la Nation »... « Quel Cameroun voulons- nous pour nos enfants ? »... On pourrait ainsi multiplier à l'envie, ces phrases du président de la République qui rappellent l'affection qu'il porte à ses jeunes compatriotes. Au moment où était lancée lundi, 9 décembre 2019 au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé, l'initiative qui vise à connecter 100 millions de jeunes sur le continent africain, et après avoir accordé son très haut patronage à ce projet dans notre pays, le président de la République s'est signalé à ses jeunes compatriotes lundi, 9 décembre 2019 dans un tweet. « En ce moment où est lancée l'initiative Youth Connekt au Cameroun, je formule le voeu que chaque jeune Camerounais( e) puisse saisir les opportunités qui se présentent », écrit notamment le président Paul Biya dans son message. « Avec la jeunesse, notre cher et beau pays se construit dans la paix», poursuit le chef de l'Etat.

En se manifestant ainsi, le président de la République entend rester aux côtés de ses jeunes compatriotes dans ce projet qui vise le développement des compétences, l'engagement entrepreneurial, de même que l'accès à l'emploi et aux financements pour les jeunes. Tout ceci s'inscrit dans le vaste projet continental qui vise la promotion de la citoyenneté des jeunes et leur inclusion dans le dialogue politique. La finalité étant l'accès à l'emploi à dix millions de jeunes d'ici 2020, la formation des leaders et des ambassadeurs du numérique. Un chantier dans lequel le président de la République entend voir ses jeunes compatriotes occuper une place de choix.