Maroc: LafargeHolcim Maroc - Plus de 1.000 collaborateurs se mobilisent à l'occasion de la semaine du bénévolat

Casablanca — Plus de 1.000 collaborateurs de LafargeHolcim Maroc se sont mobilisés, du 07 au 13 juin, dans le cadre d'une semaine du bénévolat axée sur la protection de l'environnement.

Les femmes et les hommes de LafargeHolcim Maroc ont célébré la Journée mondiale de l'environnement en organisant pour la première fois la semaine du bénévolat, sur le thème "Demain est entre nos mains: Plantons pour la vie", indique LafargeHolcim Maroc dans un communiqué publié lundi.

Une grande mobilisation a été observée dans tous les sites opérationnels de LafargeHolcim Maroc à Oujda, Nador, Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Bouskoura, Settat, Agadir et Laâyoune, fait savoir la même source, ajoutant que l'opération a permis de planter plus de 4.000 arbres dans les écoles, dispensaires et espaces de vie des riverains de nos usines et activités.

Le développement durable des activités de LafargeHolcim Maroc est étroitement lié au développement des communautés au sein desquelles le groupe opère. Outre la préservation de l'environnement, les équipes de l'entreprise sont engagées dans de nombreuses initiatives locales en faveur des riverains.

Cette responsabilité est portée par le programme "N'BNIOUW L'7AYAT" à travers lequel le groupe intervient dans quatre domaines majeurs (éducation, santé, employabilité et développement local).

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca.

LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada - Positive Impact - fonds d'investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et à l'essor économique du Maroc.

Son ambition est d'être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d'innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d'une croissance durable, à l'écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l'environnement et de toutes les parties prenantes.