Maroc: M. Dbeibah exprime sa reconnaissance pour les efforts déployés par le Maroc en vue d'unifier les Libyens

Rabat — Le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, a exprimé, lundi à Rabat, sa reconnaissance pour les efforts déployés par le Maroc en vue d'unifier les Libyens.

"Nous avons souffert lors de la période précédente de divisions" et Skhirat a constitué un lieu de rencontres des différentes composantes du peuple libyen, a indiqué M. Dbeibah lors d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec le Chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, ajoutant que "nous sommes reconnaissants au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, d'avoir réuni les Libyens à Bouznika, Skhirat et à Tanger".

Il a, dans ce sens, salué les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour le soutien de la cause libyenne et l'appui à l'organisation des élections et au processus politique et économique en Libye.

Le responsable libyen a, en outre, exprimé la volonté de développer les relations économiques et les investissements et de promouvoir l'activité touristique entre les deux pays, souhaitant la levée dans les plus brefs délais des restrictions à la circulation des Libyens et des Marocains entre les deux Etats.

Pour sa part, M. El Otmani a exprimé, dans une déclaration similaire, sa fierté de recevoir le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, soulignant les relations de fraternité, ainsi que les liens historiques, sociaux et politiques unissant les deux pays.

La visite de M. Dbeibah à la tête d'une importante délégation tend à développer les relations à tous les niveaux, a-t-il dit, exprimant la disposition du Royaume à les renforcer davantage dans l'attente de la tenue des élections libyennes et de la réussite de cette étape politique.

Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc ne peut que soutenir toute solution consensuelle en Libye, ajoutant que les Libyens demeurent maîtres dans leurs décisions.

Le Chef de gouvernement a aussi insisté sur l'importance de développer les relations bilatérales à tous les niveaux, relevant qu'il a été convenu d'une feuille de route et d'une batterie de mesures précises à mettre en oeuvre lors de la prochaine phase.