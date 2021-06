Maroc: Rabat - Lancement de l'Africa Blockchain Week 2021

Rabat — La Semaine africaine de la blockchain a débuté, lundi à Rabat, sous forme d'un sommet virtuel visant à donner aux acteurs majeurs de cette technologie l'opportunité de présenter un aperçu de la situation des banques virtuelles, de l'industrie de la crypto-monnaie et des paiements, tout en évaluant les défis réglementaires et les opportunités offertes par la blockchain aux pays africains.

Cet événement panafricain, co-organisé par NexChange Group et Marita Group, en partenariat avec l'Union africaine (UA), se poursuivra jusqu'au 1er juillet et donnera au Maroc l'opportunité de marquer sa présence dans ce secteur prometteur et d'avenir, tout en jouant son rôle de hub au niveau du continent pour permettre au secteur financier et bancaire africain, grâce à sa grande capacité d'adaptation d'évolution et d'innovation, d'intégrer la blockchain et d'en saisir les opportunités.