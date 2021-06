Algérie: Covid-19 - La situation épidémiologique "sous contrôle"

Alger — La situation épidémiologique due à la pandémie du Coronavirus en Algérie est "stable et sous contrôle", a affirmé lundi à Alger le porte-parole officiel du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie, Dr. Djamel Fourar, assurant qu'"aucun risque sur la santé publique n'a été enregistré depuis le lancement de la campagne de vaccination en janvier dernier".

Dans une déclaration en marge de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination au profit des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociales des travailleurs non salariés (CASNOS) et de leurs proches, au centre familier à Ben Aknoun (Alger), Dr. Fourar a indiqué que "la situation épidémiologique est stable et sous contrôle avec une moyenne de moins de 400 nouveaux cas confirmés et entre 8 et 10 décès par jour", mais en dépit de "ces indices, a-t-il souligné, le respect des mesures préventives et la vaccination demeurent nécessaires".

La stratégie nationale de vaccination repose sur le principe d'accessibilité au vaccin en le mettant à la portée de tous les citoyens", dans les établissements sanitaires ou dans les espaces publics de proximité ce qui leur permettra de se faire vacciner sans rendez-vous et sans inscription préalable", a souligné le même responsable. Il a ajouté que la démarche visant à rapprocher le vaccin des travailleurs des différents secteurs, en coopération avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS) et l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) tend à permettre un retour à la vie économique qui connait une stagnation dans tous les pays du monde en raison de cette pandémie.

Pourtant, aucune réaction grave ni aucun risque sur la santé publique n'ont été enregistrés depuis le début de la campagne de vaccination en janvier dernier, a-t-il assuré, affirmant que le vaccin reste le seul moyen de prévention contre l'épidémie de Covid-19 à même de permettre un retour à la vie normale.

Et d'ajouter que "tous les vaccins dont l'Algérie a fait acquisition sont efficaces" et "ils sont disponibles en quantités suffisantes".

De son côté, le directeur de cabinet au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Bouchlaghem Ismail, a indiqué que la campagne de vaccination au profit des travailleurs de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et de leurs familles entrait dans le cadre de la campagne de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 lancée à travers les structures du secteur avant d'être étendue aux espaces publics pour permettre au plus grand nombre de citoyens de se faire vacciner, puis aux différents lieux de travail, en collaboration avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à travers l'ensemble du territoire national.

De son côté, le directeur général de la CNAS, Abderrahmane Lahfaya, a fait savoir que les espaces de vaccination relevant de la caisse "sont ouverts à l'ensemble des travailleurs et leurs familles et à tous les citoyens", rappelant que le vaccin "reste le seul moyen permettant un retour à la vie normale".