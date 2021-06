Angola: Nuno Caldas souligne l'engagement dans la formation des journalistes

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a défendu ce lundi, à Luanda, la nécessité d'une préparation adéquate du personnel du secteur pour faire face aux défis actuels et aux transformations politiques, sociales et économiques du pays.

Nuno Caldas, qui s'exprimait à l'occasion de l'ouverture du cycle de formation des journalistes des délégations de l'Agence Angola press (ANGOP) dans la région nord, a souligné le perfectionnement technique professionnel comme pilier essentiel de la chaîne stratégique de la Communication sociale qui doit être effectué de manière permanente et rigoureuse.

Selon le responsable, il existe un devoir de responsabilité, un devoir patriotique et un engagement envers les prémisses en tant que pays et nation, en ce qui concerne la promotion du patrimoine culturel et l'élévation du sentiment patriotique.

Le gouvernant a estimé que la communication assume ce rôle pertinent dans l'élévation de l'État démocratique et de droit, dans la mise en œuvre et l'approfondissement de la démocratie et l'affirmation de la citoyenneté.

« C'est dans cet esprit que nous voulons nous aligner et converger avec la posture de gouvernance, qui repose actuellement sur une posture de plus grande proximité, plus d'inclusion et surtout plus de participation », a-t-il déclaré.

Pour Nuno Caldas, c'est le moment sublime d'apprendre de nouvelles connaissances et de prendre en compte que la communication est de plus en plus cristallisée, notamment sur les réseaux sociaux, champ d'intervention de l'ANGOP.

Dans sa compréhension, l'ANGOP est une marque du journalisme angolais, c'est pourquoi elle devrait continuer à illuminer et à élever cette marque, en comptant sur un soutien institutionnel, notamment en termes de formation professionnelle.

Il a indiqué que le département récupère le véritable objectif de la création du Centre de formation des journalistes (CEFOJOR) afin qu'en plus de la formation qui sera dispensée directement par l'ANGOP, ils puissent la transmettre au centre.

À son tour, le président du conseil d'administration de l'ANGOP, Josué Salusuva Isaías, a déclaré que la formation des journalistes est une option intelligente adoptée pour qu'ils puissent contribuer avec responsabilité et sécurité.

Josué Isaías attend des participants qu'ils se consacrent et apprennent à informer clairement, en tenant compte des prochains défis.

Il a informé que le cycle de formation se poursuivra en comptant, à cet effet, sur le partenariat avec le CEFOJOR et l'Agence Lusa.

Le PCA a expliqué que l'ANGOP suit son cours normal, remplissant les objectifs fixés depuis le début de ses fonctions en novembre 2017.

Josué Isaías a dit que, malgré le contexte actuel, l'entreprise n'a pas de dettes auprès de l'État ou de l'Institut national de la sécurité sociale.

Des journalistes des provinces de Luanda, Bengo, Cabinda, Cuanza Norte, Malanje, Uíge et Zaire participent à la formation.

Le programme propose des approches sur les techniques d'écriture, la langue portugaise, entre autres sujets.

Il s'agit du troisième et dernier cycle de formation des journalistes.

La première s'est déroulée dans la région sud du 14 au 18 juin et la seconde dans la région centrale du 21 au 25 du même mois.