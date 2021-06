Algérie: Alger - Saisie de plus de 600 kg de stupéfiants depuis janvier

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à la saisie de plus de 600 kg de stupéfiants et d'importantes quantités de drogues dures et de comprimés psychotropes, lors des cinq premiers mois de l'année en cours, selon un bilan rendu public, lundi, par les services de la Sûreté nationale.

"A l'occasion à la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogues, célébrée le 26 juin, le service de wilaya de la police judiciaire (PJ) a présenté le bilan des cinq premiers mois de l'année en cours concernant le traitement des affaires relatives à la détention et à la consommation de stupéfiants, faisant état de la saisie de 531 kg et de 742 grammes de cannabis, de 413 gr de cocaïne et de 384 gr d'héroïne", précise le bilan.

Selon la même source, il a été procédé, durant cette période à " la saisie de pas moins de 1532.75 comprimés de drogues dures, de 110.204 de comprimés psychotropes et d'un flacon d'anesthésiant".

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre ce fléau, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont intensifié "leurs campagnes de sensibilisation au profit des différentes franges, à travers l'organisation de rencontres et de journées d'information au profit des jeunes, en coordination avec les différents acteurs de la société".