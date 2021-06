Afrique de l'Ouest: BRVM - Vivo Energy Côte d'Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours en début de semaine

Le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte hausse de cours au terme de la séance de cotation du lundi 28 juin 2021 de la Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM).

Ce titre occupe en effet le sommet du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,25% à 740 FCFA. Il est suivi respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 440 FCFA), BOA Benin (plus 2,30% à 4 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,01% à 2 000 FCFA), et Société Ivoirienne de Banque Cote d'Ivoire (plus 0,76% à 3 330 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 435 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 7,26% à 1 660 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 7 825 FCFA), Coris Banque International (moins 3,50% à 8 000 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 4 100 FCFA).

La valeur totale des transactions est en baisse de 1,231 milliard FCFA, s'établissant à 2,169 milliards FCFA contre 3,400 milliards FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 21,586 milliards FCFA à 4831,130 milliards FCFA contre 4862,716 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations se retrouve avec une augmentation de 757 millions FCFA à 6622,408 milliards FCFA contre 6621,651 milliards FCFA la veille.

Les deux indices de la Bourse sont en baisse. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 0,59% à 131,04 points contre 131,82 points la veille. De son cote, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a cédé 0, 65% à 160,53 points contre 161,58 points la veille.