Afrique de l'Est: Cecafa - La liste remaniée des Léopards U23 avant de joindre l'Ethiopie

La liste des Léopards football U23 a été ramenée de trente à vingt-quatre joueurs avant de prendre l'avion pour Bahir Dar en Ethiopie où l'équipe espoir de la RDC va prendre part à la 61e édition du tournoi regional de la Cecafa.

Le sélectionneur des Léopards football U23, Jean Claude Loboko, a drastiquement modifié sa première liste de trente joueurs ramenée à vingt-quatre, pour le 41e tournoi de la Council for East and Central Africa Football Associations (Cecafa) du 3 au 18 juillet de cette année en Ethiopie.

Une dizaine de jeunes joueurs évoluant à l'étranger présents sur la première liste ont été écartés. Il s'agit de Michael Luyambula (VFB Lubeck/ D4 Allemagne), les défenseurs Jérémy Ngakia (Watford FC/Angleterre), Gaël Kakudji (RFC Seraing/Belgique), Hubert Mbuyi (Hoffeneim/Allemagne), Beverly Makangila (Colorado/D2 USA), William Balikwisha (Standard de Liège/Belgique), Nelson Balongo (Saint-Trond/Belgique), Michée Ngalina (Colorado/ D2 USA), et Oscar Taty Maritu (Cangzhou Mighty Lions/Chine). Quelques locaux ont aussi été mis à l'écart comme Mpia Nzengeli de Maniema Union, Henoc Mangindula du DCMP, Beni Wahala de V.Club et Mbala Mbidi de Lubumbashi Sport, etc. Le coach Loboko a ajouté d'autres joueurs, notamment Rossien Tuisila de Young Africans de Tanzanie, Merveille Kikasa de V.Club.

La liste actualisée des Léopards se compose donc des gardiens de but Israël Mubobo (CS Don Bosco), Hénoc Kamalandwako (DCMP), Brunel Efonge (Jeunesse sportive de Kinshasa -JSK-) ; des défenseurs Steven Ebwela (AS Maniema Union), Madinda (CS Don Bosco), Idumba Fasika (FC Lupopo), John Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Othiniel Mawawu (CS Don Bosco), Ntambwe Kalonji (TP Mazembe), Moanda (AC Rangers). Les milieux de terrain présents sur la liste sont Rolly Balumbi (AS V.Club), Christian Nsundi (DCMP), Merveille Kikasa (AS V.Club), Mokonzi Katumbwe (FC Lupopo), Ifasso Efonge (Difaa El Jadida/Maroc), Karim Kimvuidi (DCMP) et Ciel Ebengo (FC Lupopo).

Quant aux attaquants convoqués, il s'agit d'Isaac Tshibangu (TP mazembe), Laurent Ntambwe (Blessing FC), Joël Beya (TP Mazembe), Jean Othos Baleke (TP Mazembe), Joyce Katulondi (AS Dauphins Noirs), Rossien Tuisila (Young Africans/Tanzanie) et Eric Kabwe (AS V.Club). La première séance d'entraînement a eu lieu le 27 juin au Centre sportif d'Ujana à Kinshasa, avec sept joueurs, plusieurs autres étant retenus en clubs et vont rejoindre le groupe incessamment.

Notons que le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, a reçu en audience une délégation de la Fédération congolaise de football association conduite par le président intérimaire Donatien Tshimanga qui a pris momentanément les rênes de l'instance faîtière du football après la démission de Constant Omari. La participation des Léopards U23 à ce tournoi régional dans la ville de Bahir Dar en Ethiopie a été le sujet principal de cette entrevue. Selon le directeur général de la Cecafa, Auka Gacheo, toute équipe participante devra payer 20.000 dollars américains comme frais de participation, une somme qui aidera pour la logistique du tournoi. Outre la RDC, les autres pays participants sont le Burundi, le Congo Brazzaville, le Djibouti, l'Erythrée, le Kenya, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda qui détient plusieurs titres du tournoi, Le Zanzibar et l'Ethiopie pays hôte.