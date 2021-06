Congo-Brazzaville: Musique - Conquering Lions lance le clip Thank you jahjah

Le groupe de reggae Conquering Lions vient de sortir son tout premier clip, « Thank you jahjah », en français merci seigneur. Ce clip d'une qualité incontestable séduit très largement le public.

L'année 2021 réserve sans aucun doute de nouvelles surprises musicales. Marquée par la crise sanitaire, cette année a d'ores et déjà été riche en tubes et en compositions artistiques en tout genre. C'est le cas du groupe Conquering Lions qui vient de dévoiler son tout premier clip, évoquant la pandémie à coronavirus. Une douce mélodie émouvante et pleine d'inspiration portée par un clip sobre et épuré.

Sur une chorégraphie parfaitement calibrée, les membres de ce groupe assurent le show et signent un morceau reggae qui devrait compter parmi les tubes phares de cette année.

En effet, dans ce clip, Patrick Bikoumou qui est le leader de ce groupe nous parle d'une urgence sanitaire. Il nous conte l'histoire de ce monde qui a changé et s'est déplacé quelques vertèbres. « Autrefois on parlait du paludisme, d'Ebola et du sida, mais aujourd'hui on ne parle que du coronavirus, regarde autour de toi, ne vois-tu pas que le monde est en train de muter, nous nous sommes entêtés face à la parole de Dieu et aujourd'hui nous vivons avec ce corona », dit-il dans le refrain.

La chanson met en valeur Dieu et sa parole, une muse dans laquelle l'artiste demande à la population de rester dans la droiture et surtout de se faire vacciner afin d'éradiquer le coronavirius dans le pays. Cette chanson est dédiée à tous les rastas du pays et aux fans de la bonne musique.

Notons que les musiciens du groupe Conquering Lions ont vite compris que leur musique était indispensable et beaucoup prisée par de nombreux mélomanes, il était donc temps pour eux de lancer un clip pour combler non seulement les attentes des fans mais également confirmer leur ascension.