Cote d'Ivoire: Agboville / 3e édition de la journée d'excellence de l'Iepp2 - Apata Marc récompense plus de 300 élèves et enseignants

Coulibaly Tidiane, inspecteur de l'IEPP2, a organisé la 3è édition de la journée d'excellence le samedi 26 juin 2021, au terrain de sport du lycée Jacques Aka d'Agboville. Parrain de l'événement, Apata Marc ingénieur principal des travaux publics et directeur des marchés publics de l'Office nationale de l'eau potable (ONEP), a récompensé plus de 300 élèves et leurs enseignants qui se sont fait distinguer au cours de cette année scolaire 2020-2021.

Au cours de la cérémonie tenue en présence de Soumahoro Youssouf, sous-préfet de Grand-Morie, représentant le préfet de région, préfet du département d'Agboville et de Choho Thomas, 3ieme adjoint au maire représentant le maire d'Agboville, Apata Marc, parrain de ladite cérémonie, s'est dit heureux pour le choix porté sur lui. " L'éducation de base est le socle de toute la société. Et elle est un droit fondamental et primordial pour tout enfant. C'est pourquoi, je me bats contre la non scolarisation de l'enfant dont la place n'est pas dans les champs de cacao ou de café.", a laissé entendre le parrain.

Pour Apata Marc, l'acceptation de ce parrainage obéit à son désir profond de promouvoir l'excellence afin de donner le goût de cette valeur cardinale aux plus jeunes. " Je voudrais vous rendre hommage pour le difficile sacerdoce dans lequel vous vous êtes engagés. Et grâce à vous, nous avons des médecins, des avocats, des enseignants, des sous-préfets etc. En acceptant ce parrainage de l'excellence, c'est un signal fort que j'envoie car l'éducation des enfants me tient à cœur et je suis prêt à soutenir toutes les actions vouées à l'école.", a terminé, Apata Marc, par ailleurs président du club des Amis de l'excellence.

Quant à Coulibaly Tidiane, inspecteur de l'IEPP2, il a dit être résolument engagé pour la promotion de l'excellence et la lutte contre la fraude et la tricherie. " Depuis ma prise de fonction, j'ai fait de la recherche de l'excellence et la lutte contre la fraude mon cheval de bataille. Et je veux ressembler à notre patronne, madame la DREN qui partage la même vision que notre ministre de tutelle. C'est pourquoi, j'exhorte ces 300 élèves lauréats et leurs enseignants à toujours garder cette flamme qu'ils viennent de recevoir", a laissé entendre Coulibaly Tidiane.