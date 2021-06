Cote d'Ivoire: Excellence dans les écoles de Songon - Le ministre gouverneur Mambé à des élèves méritants - "A notre époque, nos parents nous obligeaient à réciter devant eux, nos leçons"

Le ministre gouverneur Mambé a dit à des élèves méritants de Songon, qu'à leur époque, leurs parents les obligeaient à réciter devant eux, leurs leçons.

Parrain le vendredi 26 juin 2021, au palais de la chefferie de Songon Dagbé, l'honorable Robert Beugré Mambé, Ministre, gouverneur du District Autonome d'Abidjan, a exhorté les écoliers au travail à travers ce témoignage : "À notre époque, nos parents nous obligeaient à réciter devant eux, nos leçons. Au vu des résultats probants, je souhaite réitérer cette expérience parce que c'est ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Car, mon objectif à terme, c'est d'avoir demain ici à Songon des médecins, des ingénieurs,... des opérateurs économiques honnêtes et brillants, capables de prendre la relève des actions de développement que nous menons".

À cette occasion, 99 élèves, sur un effectif de plus de 17 mille, issus des 88 écoles primaires et secondaires de Songon Commune et Sous-préfecture, ont été primés. Parmi les lauréats, citons entre autres les plus méritants, Kouassi Moye Marie Colombe, du Collège Notre Dame de la paix d'Abadjin Kouté, est la meilleure de toutes les classes de 5ème, avec une moyenne annuelle de 19,12/20. Ensuite, Traoré Keriba Issa, d'Abadjin Kouté 1, s'est hissé au premier rang des prix spéciaux Mathématiques et examen du CEPE 2021, avec 156,60 points/170. Enfin, la meilleure des meilleurs se nomme Kouamé Youna Pelignan Laurette. Sa moyenne, 18,52/20 au CEPE 2021. Ils ont reçu des kits scolaires, de diplômes d'excellence et une enveloppe chacun.

À la suite de ces brillants élèves et écoliers, le meilleur enseignant et directeur d'école désigné est Kouadja Simplice, pour avoir fait 100% au CEPE sur 3 années successives. Les meilleurs des activités socio-sportives et les autres structures spécialisées, à l'image des coopératives, des cantines préscolaires et autres centres d'alphabétisation ont reçu des ordinateurs, des vivres, des brouettes pour leur effort.

Mambé, parrain de la première édition du prix d'excellence des écoles de Songon, pour qui la recherche de l'excellence est un sacerdoce, a dans son adresse, donné les raisons pour lesquelles il initie cette édition. « Nous avons organisé ce prix pour encourager les enfants, les parents et les enseignants à rechercher en toute chose l'excellence. Insister pour que l'excellence ne soit pas pour une année scolaire, mais pour tout le cursus scolaire », a-t-il précisé.

« Cette édition n'est qu'un début. Quand on est premier, il faut le rester. Et pour le rester, il faut constamment travailler», a conclu l'honorable député de Songon commune et sous-préfecture, qui revendique 6 mille âmes.

La célébration s'est déroulée dans une bonne ambiance, égayée par des sketchs, danses et prestations humoristiques.