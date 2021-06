Burkina Faso: AG Sociétés d'Etat - Des compteurs prépayés recommandés à l'ONEA

Après deux jours d'activités où l'ensemble des rapports inhérents à la gestion des sociétés d'Etat ont été passés en revue, la 29e assemblée générale des sociétés d'Etat s'est achevée le vendredi 25 juin dans la capitale burkinabè. La cérémonie de clôture a consisté à l'adoption du rapport de synthèse des travaux. De ce rapport, il est fait mention de recommandations et de résolutions pour une meilleure performance des sociétés d'Etat. Au sujet des recommandations, l'assemblée générale a exhorté l'ONEA à implanter des compteurs prépayés.

Les portes de la 29e session ordinaire de l'Assemblée générale des Sociétés d'Etat (AG-SE) se sont refermées. Au terme de deux jours de travaux qui ont porté sur l'examen et l'approbation des rapports de gestion des conseils d'administration et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembrede l'année écoulée, entre autres, une série de recommandations a été faite par l'AG aux 22 entreprises publiques concernées. Ce faisant pour le compte de l'AGETEER, l'assemblée générale a invité la tutelle technique à faire l'état des lieux des infrastructures hydrauliques existantes en vue de mettre en place une politique de maintenance desdites infrastructures et à élaborer un programmepour la construction de nouveaux barrages.

Pour sa part, l'AGETIB a été invitée à fournir les justificatifs nécessaires pour une meilleure appréciation de sa demande d'être dispensée de paiement de dividendes à l'Etat pour la construction du siège de la société. La SONAGESS a été invitée à augmenter le nombre de boutiques témoins afin de contenir la hausse des prix des produits de grande consommation et de favoriser l'accès des populations, notamment dans les zones à fort défi sécuritaire. S'il est demandé au BUMIGEB de diligenter l'apurement des dettes et de maîtriser les charges de personnel, à la SONABEL, il a été demandé de veiller à assurer un climat social serein à travers une communication saine et transparente avec le personnel.

A l'attention de l'ONEA, l'assemblée générale a, au regard des problèmes liés au mécanisme de relevé bimestriel, encouragé la société à prendre des dispositions en vue de la mise en place d'un système de facturation efficace mais aussi l'a exhorté à garantir la fourniture en eau et à implémenter les compteurs prépayés. Et dans la même dynamique d'œuvrer à la bonne marche des choses, des résolutions communes et individuelles ont été prises par l'AG.

Pour ce qui est du premier point, il s'agit de résolutions portant fixation des indemnités de fonction des membres des conseils d'administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des présidents des conseils d'administration pour l'exercice 2020 des 22 sociétés ; une résolution portant fixation des honoraires des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021 de ces 22 sociétés d'Etat ; une portant attribution de pouvoir ; uneautre relative à la convocation des administrateurs aux sessions des conseils d'administration et une résolution portant mise en place d'un programme de certification des administrateurs des sociétés d'Etat.

S'agissant des résolutions individuelles, on note l'adoption de6 résolutions individuelles portant renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et de leurs suppléants au titre du BUMIGEB, de la Poste BF, de la LONAB, de l'ONEA, de la SONABEL et de la SOPAFER-B ; six autres portant nomination des commissaires aux comptes titulaires et de leurs suppléants de l'AGETEER, de la CNAMU, de la CNSS, du LNBTP et de la SBT et une portant correction du report à nouveau antérieur à l'exercice 2020 de la SBT. S'y ajoutent une résolution portant apurement des comptes fournisseurs, organismes internationaux, débiteurs et créditeurs divers de l'ONEA ; une résolution relative à la mise en place d'un cadre de concertation des administrateurs des sociétés d'Etat et une autre relative à la gestion des stocks et du personnel de la SONAGESS. Pour le président par délégation de l'AG-SE, Christophe Joseph Marie Dabiré, par ailleurs chef du gouvernement, le rapport de synthèse des travaux qui a été adopté, relève à dessein l'essentiel des difficultés que rencontrent nos entreprises. Et si certaines sont imputables au contexte économique difficile, il n'en demeure pas moins, selon lui, que des efforts restent à faire à différents niveaux. C'est ce à quoi il a invité les uns et les autres. Pour sa part le ministre de l'Industrie, Harouna Kaboré, a salué la capacité de résilience des sociétés en dépit des obstacles rencontrés.