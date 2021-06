Congo-Brazzaville: Vie associative - "Cause commune pour le Congo" au chevet de 800 veuves

L'ASBL "Cause commune pour le Congo" a rendu visite, le week-end dernier, à plus de huit cents veuves qu'elle prend en charge depuis deux ans. Cette action humanitaire s'est inscrite aussi dans l'optique de la sensibilisation à la covid-19.

La présidente de cette association sans but lucratif (ASBL), Berthe Lumbala, a tenu à assister personnellement à cette rencontre entre "Cause commune pour le Congo"l et ces mamans veuves. Elle a écourté son séjour dans le Grand Katanga où elle était en mission pour venir à Kinshasa et remettre aux veuves des vivres constitués de haricot, riz, poulets, huile, oignons, sel, etc., ainsi qu'une somme d'argent pour le transport.

Selon Pitshou Ngwene, coordonnateur de l'Asbl, l'objectif de "Cause commune pour le Congo", est d'apporter de l'aide aux catégories sociales vulnérables. Par exemple, l'ASBL envisage parmi ses projets la construction des homes de vieillards et d'investir dans l'agriculture. La structure souscrit, en outre, à organiser une session de formation en coupe et couture à l'intention des filles mères et aussi d'initier de formation en auto-école et de centres d'informatique pour de jeunes orphelins. "Cause commune pour le Congo" projette aussi d'apporter son appui aux veuves, filles mères et jeunes orphelins qui en seront capables, jusqu'à payer des frais pour passer des examens d'État.

La rencontre avec les veuves a aussi été une occasion pour "Cause commune pour le Congo" de vulgariser la campagne initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de tolérance zéro à l'encontre de la violence faite à la femme. Ceci fait aussi partie des combats menés par Berthe Lumbala.