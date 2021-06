Congo-Kinshasa: 56e Coupe du Congo de football - Sanga Balende et DCMP s'affrontent en finale le 30 juin

La finale de la Coupe du Congo de football édition 2021 opposera, le jour de la célébration de l'Indépendance de la RDC, Sanga Balende de Mbuji-Mayi, tombeur de Don Bosco de Lubumbashi en première demi-finale, au Daring Club Motema Pembe, vainqueur de l'US Lubero du Nord-Kivu, dans l'autre demi-finale.

La finale de la 56e Coupe du Congo de football présente une affiche alléchante, notamment Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi face au Daring Club Motema Pembe (DCMP). Au terme d'une demi-finale très disputée, le club sang et or du Kasaï oriental a battu, le 27 juin, au stade des Martyrs à Kinshasa, le Cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, par un but à zéro. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Robert Wilangi à la 13e minute, après une combinaison en binôme avec Omwele Zeke.

Le président du club, l'homme d'affaire belgo-libanais, Alexis Ali Fakih, dit le Doyen, a salué cette qualification de son club pour la finale de la deuxième compétition de football la plus prestigieuse du pays. Sanga Balende avait perdu la finale de la Coupe du Congo en 2002 face à l'US Kenya de Lubumbashi. Le club -qui a rappelé son ancien coach Chico Mukeba- tient donc à une première victoire dans cette compétition.

Le club ne compte qu'un titre national, le championnat remporté en 1983. Don Bosco, pour sa part, n'a pas démérité, après avoir sorti de son chemin en quarts de finale l'équipe d'Ima Kafubu de Lubumbashi. La Coupe du Congo pour cette équipe a servi de préparation pour la saison prochaine, déclarait déjà son nouvel entraîneur principal, Eric Tshibasu Ike, qui aura le temps d'imprégner sa marque aux Salésiens de Lubumbashi.

Dans l'autre demi-finale, DCMP a littéralement laminé la modeste formation de l'Union sportive de Lubero du Nord-Kivu. Six buts à zéro a été le score sans appel de cette rencontre en faveur des Immaculés de Kinshasa de la capitale qui marchent résolument vers le sacre de la 56e Coupe du Congo qui ouvre la voie à la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Le Nigérian Peter Kolawole (11e minute), l'Ivoirien Junior Abou Koné (30e minute) et le jeune milieu international Karim Kimvuidi (45+2e minute) ont inscrit les trois premiers buts permettant aux joueurs du coach André-Alain Landeut de s'assurer déjà une victoire certaine dès la première période.

Jimmy Bayindula a inscrit le quatrième but à la 51e minute, avant celui du néo-international U23, Jonathan Ikangalombo, à la 57e minute. Enfin, Karim Kimvuidi a inscrit le sixième but à la 89eminute, signant un doublé au cours de cette rencontre dominée de la tête au pied par le club vert et blanc de la capitale. DCMP se dirige donc vers cette finale avec le seul but de l'emporter et sauver sa saison en dents de scie au championnat national. Les Immaculés tiennent à revenir en compétition africaine la saison prochaine.

L'on s'attend donc, le 30 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa à une finale disputée entre deux clubs qui se connaissent déjà au championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), même la balance peut légèrement pencher vers DCMP qui a remporté plusieurs éditions de la Coupe du Congo de football par le passé. Alors que Sanga Balende n'est qu'à sa deuxième finale après celle perdu en 2002.