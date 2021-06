Rwanda: Grands lacs - La RDC et le Rwanda concluent trois accords de coopération

Après la première réunion bilatérale tenue à Gisenyi la veille le 26 juin, c'était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en territoire congolais son homologue rwandais Paul Kagame, rapporte la cellule de communication de la Présidence RD-congolaise.

Les deux chefs d'État ont fait jonction à la grande barrière de Gisenyi d'où ils sont allés visiter Kibati, le quartier de Goma le plus touché par l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au pied du volcan Nyiragongo et à une dizaine de kilomètres du centre-ville, les présidents Tshisekedi et Kagame ont vu de près les dégâts causés par le volcan. Ils ont eu droit aux explications techniques du préposé de l'observatoire volcanologique de Goma.

Pour cet expert, « le lac de laves qui culmine à trois mille cinq cents mètres d'altitude reste un danger permanent pour les villes de Goma et Gisenyi situées plus bas ». Après avoir évalué l'impact du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et gestion des catastrophes naturelles.

Sur le chemin de retour de Kibati, les présidents Tshisekedi et Kagame, embarqués dans un même véhicule, ont été vivement ovationnés par la population de Goma qui voit par ce geste une volonté manifeste des deux chefs d'État d'ouvrir une nouvelle page de relations pacifiques entre les deux peuples. À l'hôtel Serena de Goma, les deux présidents ont eu un nouveau tête-à-tête après celui de la veille à Rubavu. Par la suite, ils ont assisté à la signature de trois accords bilatéraux.

Le premier accord gouvernemental porte sur la promotion et la protection des investissements, il a été signé par les ministres du Commerce extérieur des deux pays. Le deuxième accord est une convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé par les ministres des Finances du Rwanda et de la RDC. Le dernier contrat est un protocole d'accord de coopération entre la société aurifère du Kivu-Maniema (Sakima SA) et Dither LTD signé par les directeurs généraux des deux entreprises.

Au cours du point de presse conjoint ayant sanctionné cette bilatérale, les deux chefs d'Etat ont réitéré leurs engagements à poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. " Nous avons perdu beaucoup d'années en se regardant en chiens de faïence, le moment est venu de partager la paix, l'amour et des échanges fraternels et économiques entre les deux pays ", a déclaré le président Felix Tshisekedi. De son côté, le président Paul Kagame a affirmé que son pays est engagé à aider la RDC dans sa lutte contre l'insécurité dans la région. "L'insécurité empêche le développement économique des deux états ", a-t=il dit.