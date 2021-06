Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe bat Maniema Union pour le titre

Le TP Mazembe est champion du Congo après sa victoire sur Maniema Union alors que V.Club s'est heurté à Lubumbashi Sport en dernière journée du championnat et finit troisième, derrière Maniema Union.

Mais aucun club ne devra célébrer encore sa position, en attendant la décision finale de la Linafoot sur une fin de saison abracadabrante.

C'est une fin de saison rocambolesque de la Ligue nationale de football (Linafoot). Alors que V.Club avait célébré le sacre, la commission ad hoc mise en place par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) a remis tout en doute, retranchant neuf points à V.Club lors du règlement du litige du joueur Zao Matutala, en faveur de Don Bosco. Le joueur a été sanctionné pour avoir possédé deux licences lui délivrées par la même Fécofa, mais la commission ad hoc a tranché sans tenir compte de sa propre « turpitude ».

Donc V.Club a été douché après avoir fêté. La situation a bénéficié à Mazembe, vainqueur le dimanche 27 juin 2021 au stade Joseph Kabila de Kindu, de la formation locale de Maniema Union par un but à zéro, une réalisation du défenseur international zambien Kabaso Chongo à la 81e minute de jeu. Le match comptant pour la 30e et dernière journée.

Les Corbeaux ont célébré le sacre sur l'aire de jeu du stade de Kindu. La Fécofa post Constant Omari a, dans un communiqué publiée le jeudi 24 juin, demandé à la Linafoot de surseoir les festivités du sacre, au regard de nombreux litiges apparus en fin de saison qui touchent en grande partie l'As V.Club. La Fecofa entend tout trancher avec mesure et responsabilité, afin de fixer une fois pour toutes les équipes sur leur sort.

Et le club vert et noir de Kinshasa justement jouait son dernier match du championnat, le 28 juin, au stade des Martyrs, contre Lubumbashi Sport, lanterne rouge du championnat. Zéro but partout a été le score de cette partie totalement dominée par les poulains du coach Florent Ibenge, mais sans toutefois violer les buts gardés par le gardien de but Akono Mayala d'un grand jour.

Classement

Avant donc la décision finale de la Linafoot (dont le président Bosco Mwehu a été suspendu à cause de l'affaire Zao Matutala), le classement donne Mazembe premier avec 69 points, devant Maniema Union qui cale à 66 points. V.Club se retrouve troisième avec 65 points. Ensuite, il y a Lupopo (52 points), Sanga Balende -finaliste de la Coupe du Congo- (50 points), Daring Club Motema Pembe -DCMP- (46 points), Don Bosco (39 points), Blessing (39 points), Renaissance du Congo (34 points), AC Rangers (34 points) et Jeunesse sportive de Kinshasa -JSK- (32 points), Simba (31 points), Dauphins Noirs (29 points), Jeunesse sportive Groupe Bazano (29 points), Racing Club de Kinshasa -RCK- (24 points) et Lubumbashi Sport (21 points).