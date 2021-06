Cote d'Ivoire: Concert de charité de l'artiste marocaine Sofia Mestari - 35 millions FCfa récoltés par des entreprises marocaines en appui à la Fondation Children Of Africa

La Fondation Children Of Africa de la Première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, vient de recevoir un important appui financier de la part de l'artiste marocaine Sofia Mestari. Un chèque de 35 millions de FCfa a été, en effet, remis à cette fondation le 26 juin 2021, à l'issue du concert de charité organisé à l'Institut Français d'Abidjan, au Plateau.

Initié par l'Ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire au profit de la Fondation Children Of Africa, ce concert a tenu toutes ses promesses.

Il a enregistré la présence de plusieurs personnalités au rang desquelles Nassénéba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant la Première dame Dominique Ouattara. Ainsi que SEM. Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises marocaines étaient également au rendez-vous pour contribuer au succès de l'évènement à travers des dons.

A l'occasion, l'ambassadeur marocain a souligné que ce fonds de 35 millions de FCfa va permettre de faire d'excellentes actions dans l'humanitaire. « Par cette modeste et significative contribution, nous voulons aider la Fondation Children Of Africa », a déclaré l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Ajoutantquecette initiative confirme la très forte coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.

Au nom de la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la ministre Nassénéba Touré a félicité l'ambassadeur du Maroc pour cette belle initiative qui étoffe la longue liste des actions humanitaires engagées par le Royaume chérifien au profit des populations ivoiriennes.

Elle a également remercié l'artiste Sofia Mestari qui s'est portée volontaire afin de soutenir cette noble action. « Mme Dominique Ouattara me charge de vous dire que cette fusion du cœur et du talent esquissée avec l'orchestre Trinity Quartet ont pu magnifier les plus belles causes, celles de la solidarité », a-t-elle lancé.

Elle a remercié toutes les entreprises qui se sont mobilisées pour octroyer ce fonds à la Fondation. Ce qui démontre leur attachement à la cause humanitaire.

Notons que Sofia Mestari, artiste marocaine, interprète et chanteuse, a, à son actif, cinq albums.