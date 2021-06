Libye: Maroc-Libye - M. El Malki souligne l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération

Rabat — Le Président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a souligné, lundi à Rabat, l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération entre le Maroc et la Libye.

Lors de ses entretiens avec le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeibah, en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation, M. El Malki a mis en avant les relations distinguées unissant les institutions législatives des deux pays, indique la première chambre dans un communiqué.

A cette occasion, M. El Malki a réitéré le soutien du Royaume au peuple libyen, ajoutant que le Maroc est animé par une forte volonté politique de contribuer à la reconstruction de la Libye, et de soutenir le dialogue inter-libyen.

Il a aussi relevé que la réconciliation nationale demeure la solution unique à la crise libyenne, rappelant les principales étapes du dialogue inter-libyen que le Maroc a abrité à Skhirat, Bouznika, Rabat et Tanger.

M. El Malki a en outre indiqué que les élections prévues en fin d'année en Libye contribueront à l'édification d'un Etat stable.

Pour sa part, le chef du gouvernement d'union nationale en Libye a salué les efforts déployés par le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la résolution de la crise libyenne, exprimant ses remerciements au Souverain et au Maroc pour les actions menées en vue de permettre à la Libye de sortir de la crise et pour avoir abrité le dialogue inter-libyen lancé à Skhirat.

M. Dbeibah a également appelé à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notant que la "nouvelle Libye" a besoin de l'expertise et des entreprises marocaines.

Il a également fait savoir qu'un forum économique maroco-libyen sera organisé dans les plus brefs délais, en vue de débattre des opportunités d'investissement dans les deux pays et de permettre aux hommes d'affaires d'établir des partenariats économiques et commerciaux.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, a indiqué le communiqué, ajoutant que les deux parties ont souligné l'importance de tenir la haute commission mixte maroco-libyenne, de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de faciliter les déplacements entre les deux pays, ainsi que de renforcer leur concertation et leur coordination dans les divers forums internationaux.