Gabon: Covid-19 - Personnes atteintes du VIH - Elles peuvent se faire vacciner

La causerie-débat initiée par les médecins du centre de traitement ambulatoire (CTA) de Nkembo, dans le but de convaincre les personnes atteintes du VIG Sida qu'elle ne risque rien en ce qui concerne la vaccination contre le coronavirus, a eu lieu vendredi dernier.

Un moment d'échanges fructueux entre les médecins et les personnes atteintes de la maladie du siècle au CTA de Nkembo. Des causeries très particulières et importante surtout en cette période de crise sanitaire, et de campagne de vaccination, où beaucoup sont de plus en plus retissants à l'idée de se faire vacciner.

En effet, selon la responsable de la structure hospitalière, Gisèle Ogoulinguende Mibindzou, « nous organisons ces rencontres deux fois par mois pour discuter des sujets desquels nous n'avons pas la possibilité d'en parler durant les consultations. Il s'agissait dans un premier de dire à la personne vivant avec le VIH qu'elle est la mieux placée pour recevoir le vaccin, mais le contrat c'est de bien prendre son traitement pour stabiliser cette maladie chronique avant de se faire vacciner. Par ailleurs, les personnes ayant le VIH et qui ont un CD4 à moins 200 ne doivent pas se faire vacciner, car on est plus exposés à faire des infections. Or au-delà de 200, on peut se faire vacciner. Mais l'idéal se situe à plus de 500 ».

Pour la directrice pays du programme ONU Sida, la Burundaise Françoise Ndayishimiye, elle est revenue sur des indications très importantes pour les « sidéens » afin que ces derniers évitent le pire. « On encourage ces personnes à se faire vacciner car le virus Covid peut être nuisible pour ces dernières. Et se faire vacciner va les aider à ne pas développer des formes graves de la maladie ».