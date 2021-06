Madagascar: Fête de l'Indépendance - Enfants et personnes âgés soutenus par l'association Fitia

Joie et partage. Les membres de l'association Fitia n'ont pas oublié les plus nécessiteux en cette période de fête.

« Asaramanitra » rime toujours avec l'esprit de partage, et Mialy Rajoelina, Première dame et non moins présidente fondatrice de l'association Fitia, a martelé l'importance du « fihavanana » et du « firaisankina », avec nos « ray aman-dreny » dans les maisons de retraite, mais aussi avec nos enfants démunis, pour leur rappeler que nos valeurs les plus importantes vont bien au-delà de la pauvreté, qu'en restant unis dans l'amour, nous pouvons avancer ensemble.

L'association a offert des couvertures et des paniers garnis à de nombreuses personnes âgées, pensionnaires des centres Foyer de Vie à Ambohimanambola, Karibo Tsimbazaza et Fiainam-baovao. Après les personnes âgées, un millier d'enfants démunis issus de 3 établissements, à savoir l'Akany Solofo Amboanjobe, le centre Béthanie Sœurs Providence des Rieux sur Loir Ankasina et le Centre des Sœurs à Tsaramasay ont reçu des lampions, des friandises et des couvertures de la part de l'association Fitia, dans la journée du 25 juin dernier.

Pour leur part, ces personnes du 3e âge ont donné leur bénédiction et exprimé leur reconnaissance envers l'association et ses membres, conduite par la Première dame, pour ce geste d'amour et de reconnaissance envers les aînés. Chaque centre a reçu des dons supplémentaires, à savoir du riz et de l'huile afin de renforcer la cantine, au profit des pensionnaires.