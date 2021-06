Madagascar: Pharmacies - Retour aux horaires de travail habituels

Les longues files devant les officines ont disparu à mesure que baissent les cas de Covid-19.

Dorénavant, les pharmacies retrouvent leurs horaires de travail habituels et les tours de garde normaux, après plusieurs mois de situation exceptionnelle suite à la recrudescence de la pandémie de Covid-19. La consigne concernant ce retour à la normale a été évoquée dans un communiqué émis par le Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, estimant qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre l'application des dispositions spécifiques concernant les prix harmonisés, ni de poursuivre les mesures exceptionnelles concernant les gardes et les heures d'ouverture.

Rappelons que durant les mois de mars, avril et mai, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens grossistes ainsi que ceux du secteur public ont dû procéder à quelques réaménagements en augmentant les horaires d'ouverture et de travail, et se sont également mobilisés auprès des CTC-19 (centres de traitement Covid-19). De même, les pharmacies ont appliqué, durant cette période, les consignes d'harmonisation des prix des médicaments entrant dans la liste des traitements anti-covid.

Il s'agit d'une sélection de médicaments, au nombre de 7, concernés par le protocole de traitement de la Covid-19, et soumis à une mesure d'harmonisation des prix, avec obligation pour les pharmacies d'afficher une liste mise à jour chaque semaine, indiquant les médicaments disponibles et leurs prix.

Maintenant que la situation épidémiologique s'est nettement améliorée, les acteurs du secteur pharmaceutique retrouvent, de ce fait, leurs modes de travail habituels. Toutefois, dans la mesure où le virus continue encore de circuler, la vigilance reste de mise.