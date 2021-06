Madagascar: Karibotel - Jeneraly et Kiaka se partagent la scène

C'est reparti pour les grandes rencontres entre « mpirevy », noctambules. Faisant d'une pierre deux coups, c'est Jeneraly et Kiaka qui se partageront la scène ce week-end. Rock and folk au menu, les deux groupes retrouveront les mélomanes pour un « Best of party » samedi au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao Ambohijanahary.

Avec la reprise de la vie culturelle, rien de mieux que de mettre de l'ambiance avec deux groupes phares comme Jeneraly et Kiaka. Si les deux groupes ont habitué leurs inconditionnels aux soirées interminables, un concert en après-midi, sera le nouveau concept de défoulement, qui se profile à l'horizon. Un grand show-case remplira le moment mais également une ambiance de folie, aussi conviviale que relaxante dans un paysage pittoresque. Selon les organisateurs, l'idée est de mettre au goût du jour les instants mémorables et d'en fabriquer d'autres avec les légendes. Ce sera une occasion pour utiliser les photobooth, entre deux bonnes bières et des cocktails à souhait. Pour les fans, ils pourront s'attendre à des titres intemporels. Une évasion pour les amateurs de rock et de textes. Cela promet, comme à l'habitude de ces groupes phares du old school du rock malgache. Une après-midi rétro pour certains qui se remémoreront certainement leurs années de jeunesse.