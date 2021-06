Madagascar: Ravinala Airports - Don de vivres aux populations vulnérables d'Ivato

Cette année encore, Ravinala Airports n'a pas failli à la tradition de la fête nationale en offrant des vivres aux familles vulnérables des communes riveraines de l'aéroport international d'Ivato.

Une manière en tout cas pour cette entreprise gestionnaire des aéroports internationaux de Madagascar de confirmer son statut d'entreprise citoyenne participant à la vie communautaire des zones où elle opère.

Solidarité. C'était le 24 et le 25 juin à la veille de la fête de l'Indépendance que Ravinala Airports a distribué des vivres à 420 familles vulnérables des Communes d'Ivato, de Talatamaty, d'Anosiala et d'Ambatolampy Tsimahafotsy. En tout, 2.100 kg de riz, 420 kg de sucre et 420 litres d'huile ont été distribués pour permettre à ses familles de célébrer la fête nationale dans la joie. « Ce nofon-kena mitam-pihavanana est la manifestation de notre solidarité et renforce la solidarité avec les populations locales », a expliqué Felana Ratsimbazafy, directrice QHSSSEMR au sein de Ravinala Airports. « Ravinala Airports a toujours été aux côtés de la Commune d'Ivato. À l'approche d'une fête comme celle-ci, Ravinala vient en aide aux nécessiteux de la commune. On espère que ce partenariat se poursuivra » a déclaré, pour sa part, le maire de la commune d'Ivato, Hasiniaina Landry Randrianarisoa.

Gestionnaire. Ravinala Airports est le gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy-Be depuis le mois de décembre 2016 et regroupe quatre grands actionnaires : Meridiam, Aéroport de Paris, Bouygues Bâtiment International et Colas. Ses missions sont, entre autres, de développer la capacité de ces deux aéroports internationaux, de réaménager les installations existantes, de les remettre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement et d'améliorer la qualité de services.