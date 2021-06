Ile Maurice: Les journalistes reçoivent une formation sur le reportage des questions liées aux LGBTQ

communiqué de presse

Une formation d'une journée destinée aux journalistes et reporters visant à les familiariser avec différentes techniques pour assurer un reportage juste, précis et inclusif des questions qui touchent aux lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (LGBTQ), s'est tenue hier, au Media Trust à Port-Louis.

Des représentants de diverses maisons de presse ont assisté à cette formation financée par l'Union européenne, qui est une collaboration conjointe de la Young Queer Alliance (YQA), du Collectif Arc-en-Ciel (CAEC), et du Media Trust.

L'initiative s'est déroulée dans le cadre du projet financé par l'Union européenne « Renforcer l'inclusion et l'acceptation sociale des personnes LGBTQIA+, par le biais de changements de politique et de mentalité, à Maurice et à Rodrigues », mis en œuvre par la YQA et la CAEC. La formation est soutenue par l'Equality Rights in Action Fund (National Democratic Institute).

L'objectif de la formation était d'encourager la presse et les médias à mettre davantage en lumière les problèmes connexes liés aux LGBTQ, aux personnes LGBTQ et leurs histoires, ainsi que de leur donner l'occasion de s'exprimer sur les problèmes quotidiens de la société.

Les thèmes abordés lors de la formation comprennent : la définition de concepts clés par rapport aux LGBTQ, la situation à Maurice, et les travaux menés par les organisations LGBTQ locales, entre autres.