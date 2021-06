Burundi: Sandro de oliveira accrédité comme ambassadeur au Burundi

Luanda — Le diplomate sandro de oliveira a remis lundi au Président Evariste Ndayishimiye les lettres l'accréditant comme ambassadeur d'Angola au Burundi.

Au cours de la cérémonie, les interlocuteurs ont abordé la nécessité de renforcer et d'élargir dans les meilleurs délais les relations « historiques et excellentes » existant entre les deux Etats, en vue de générer des bénéfices réciproques tangibles.

Selon une note de l'ambassade d'Angola en République-Unie de Tanzanie envoyée à l'Angop, l'ambassadeur Sandro de Oliveira, résidant à Dar es Salaam, a également rencontré les ministres burundais des Affaires étrangères, de la Défense, des Mines, de l'Agriculture et du Commerce.

Le programme de sa visite s'inscrit également dans le cadre de la Semaine diplomatique du Burundi/2021, un forum au cours duquel les chefs des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales ont l'occasion de constater les opportunités d'investissement et d'affaires dans ce pays.

L'Angola et le Burundi ont un accord général sur la coopération économique, technico-scientifique et culturelle, ainsi qu'un autre sur les consultations politiques et diplomatiques régulières.