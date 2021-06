Afrique de l'Ouest: La TAAG et la Chambre de Commerce de la CEDEAO signent un accord

Luanda — La compagnie aérienne angolaise (TAAG) et la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ont signé lundi un protocole d'accord visant à faciliter le transport de personnes entre les pays membres de la communauté et l'Angola.

L'objectif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la CEDEAO en Angola est de promouvoir, encourager et mobiliser les investissements et financements des pays de la communauté (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) pour le pays et vice versa.

Cette communauté bénéficie, depuis le mémorandum, du soutien de la TAAG dans la promotion de la connectivité entre l'Angola et les pays susmentionnés de la CEDEAO.

Un communiqué de presse de TAAG, parvenu le même jour à l'ANGOP, indique qu'avec l'ouverture de nouvelles lignes et la mise en place de vols réguliers entre Luanda et diverses destinations de la sous-région ouest-africaine, la compagnie aérienne nationale offrira aux passagers plus de commodité dans leurs voyages.