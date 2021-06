Ile Maurice: Metro Express - Le ministre Ganoo effectue une visite des lieux à la jonction de Palmerstone

communiqué de presse

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a effectué une visite des lieux, aujourd'hui, à la jonction de Palmerstone à Phoenix. Cela afin de faire le point sur les déviations mises en place en raison des travaux de construction en marge du projet Metro Express dans cette région.

Des officiers de Larsen & Toubro, de la Traffic Management and Road Safety Unit, de la Road Development Authority, de la Mauritius Police Force, du Conseil municipal de Vacoas/Phoenix, ainsi que d'autres parties prenantes étaient également présents lors de la visite.

Le ministre Ganoo a fait ressortir que l'objectif de cette visite était de s'assurer que les déplacements et la sécurité des piétons dans les environs, en particulier ceux des étudiants de Phoenix SSS et du Sir Abdool Raman Osman State College, ne soient pas affectés par ces travaux de construction. Il a rappelé que des solutions doivent être trouvées et mises en œuvre dans les plus brefs délais en raison de la reprise des classes dans les jours à venir.

Par ailleurs, le ministre a demandé aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de respecter toutes les mesures de sécurité en raison de la complexité des travaux dans la région. Il a également souligné que le plan de circulation comprend le déplacement de l'arrêt d'autobus existant, à proximité du centre Indira Gandhi pour la culture indienne (IGCIC), sur une nouvelle route réalignée sur une base temporaire, en attendant son emplacement permanent dans la configuration finale de ce tronçon de route.

Ainsi, les piétons ne seront pas autorisés à circuler le long de l'Avenue Swami Sivananda et dans la zone des travaux. Ils seront redirigés vers la route Indira Gandhi ou l'Avenue Nalletamby pour rejoindre la jonction entre la route Palmerstone et l'Avenue Swami Sivananda, et vice versa. Le programme de déviation proposé prend en compte le mouvement piétonnier de Phoenix SSS et Sir Abdool Raman Osman State College, ainsi que des habitants de la localité.

L'IGCIC a également été informé des travaux de construction en cours et a été prié d'utiliser l'accès le long de la route Closel.