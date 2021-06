Maroc: Amin Chaoudri, ambassadeur du Royaume au Pérou - L'initiative d'autonomie est l' unique solution pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara

L' initiative d'autonomie présentée par le Maroc est la seule solution qui puisse mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, créé par un régime algérien prisonnier de son idéologie expansionniste et de ses desseins géopolitiques, a indiqué l'ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri.

Le diplomate, qui intervenait lors de la "1ère Conférence internationale du bicentenaire de l'indépendance du Pérou", a déclaré que "l'initiative d'autonomie, qui bénéficie du plein soutien des populations du Sud marocain et de la communauté internationale, est la seule solution sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce conflit régional, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume". Le Conseil de sécurité de l'ONU, a-til ajouté, considère que la résolution de ce problème doit être politique, réaliste et pratique, ce qui est incarné par l'initiative marocaine.

L'ambassadeur a rappelé, à cet égard, la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, notant que la position de Washington consacre la politique réaliste et juste du Maroc fondée sur le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine et en conformité avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soucieux du développement des provinces du Sud, en mobilisant d'énormes investissements afin d'assurer un avenir meilleur pour tous les citoyens.

Le diplomate marocain a également souligné, lors de cette visioconférence organisée par la "Commission pour le bicentenaire de l'indépendance du Pérou" au Congrès, l'ouverture par plusieurs pays de représentations diplomatiques dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, appelant à ne pas se laisser tromper par les manœuvres du régime algérien et de sa marionnette le Polisario. Et de noter que "le référendum n'est pas un principe, mais plutôt un outil que le Conseil de sécurité a exclu de la terminologie de ses résolutions pour la vingtième année consécutive et de ses 34 résolutions depuis 2001", précisant que les victimes les plus touchées par ce conflit sont les détenus des camps de Tindouf, dans le Sud de l'Algérie, auquel le régime algérien refuse même un recensement par les Nations unies.

Amin Chaoudri a ajouté que ces Sahraouis vivent isolés du monde et dans l'extrême pauvreté depuis plus de quatre décennies sous la domination d'un groupe répressif dont les chefs criminels tentent de prolonger le conflit pour continuer de s'enrichir illégalement en détournant l'aide internationale, soulignant que l'Algérie est une "vraie partie prenante" dans ce conflit et sa responsabilité est "flagrante" dans sa poursuite. L'Algérie, qui reste otage d'illusions géopolitiques et idéologiques expansionnistes, a créé le Polisario et continue de le financer et de l'héberger sur son sol, de l'armer et de le soutenir diplomatiquement et médiatiquement, a-t-il fait observer, soulignant que le régime algérien est allé jusqu'à délivrer de faux passeports aux chefs de cette milice qui sont poursuivis par la justice européenne, pour leur permettre d'échapper de la justice.

L'ambassadeur du Maroc au Pérou a déclaré que "le Polisario est un groupe hors la loi internationale qui n'est pas reconnu par l'ONU", ne jouit d'aucune légitimité juridique ou populaire et n'exerce aucune autorité de quelque sorte que ce soit, attirant l'attention sur les liens du groupe séparatiste avec les nébuleuses armées dans la région du Sahel, notamment Al-Qaïda et l'EI.