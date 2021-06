Maroc: Bonne opération des FAR et du FUS

Ça se gâte pour le SCCM

Le FUS de Rabat a battu à domicile l'Olympic de Safi (OCS) par 2 buts à 1, dimanche soir au Complexe Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte du dernier match de la 23è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. El Mehdi El Bassil (9è) et Youssef Limouri (60è s.p) ont marqué pour les locaux. Hamza Khabba a été l'auteur de la seule réalisation (32è s.p) des visiteurs. Cette victoire permet au FUS de rejoindre le Hassania d'Agadir à la 9è position (29 pts) à une longueur de son adversaire du jour, l'OCS (7è, 30 pts), ex aequo avec la Renaissance de Berkane.

Pour le compte de cette même journée, la Renaissance de Zemamra s'est imposée dimanche (1-0)face au Hassania d'Agadir, tandis que l'AS FAR a décroché la victoire (2-0) sur la pelouse du Chabab Mohammedia. Les Militaires sont parvenus à ouvrir le score par le biais de Mohamed Fikri à la 28è minute avant que Hamza Moujahid n'enfonce le clou via un deuxième but à la 34è minute. Suite à ce succès, l'AS FAR renforce sa position sur le podium avec 38 unités, derrière le leader, le Wydad (51 pts), et son dauphin, le Raja (48 pts).

Pour sa part, le SCCM occupe la 14è position (23 pts), ex aequo avec le Youssoufia de Berrechid, avec 3 points seulement d'avance sur la lanterne rouge, la Renaissance Zemamra (20 points). Comme précité, la RCAZ ferme la marche, alors que le HUSA rate l'occasion de se rapprocher du podium et stagne à la 9è place avec 29 points. Il y a lieu de souligner que le bal de la 24ème journée sera ouvert ce soir avec la programmation de deux rencontres, à savoir DHJ-MCO et MAS-RCOZ, prévues respectivement à 19h15 et 21h30.