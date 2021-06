Ile Maurice: Rapport mondial sur le bonheur - Maurice numéro un en Afrique

Selon le neuvième rapport mondial, qui mesure les niveaux du bonheur en 2021, Maurice est le pays le plus heureux en Afrique alors que le Zimbabwe est le moins heureux de la région.

La cartographie de ce rapport, réalisé par le Sustainable Development Solutions Network (SDSN), a été publiée le dimanche 27 juin par le site canadien Visual Capitalist. Ce document a été compilé par un groupe d'experts indépendants utilisant les données de Gallup World Poll et du World Risk Poll fourni par la Llyod's Register Foundation.

Le SDSN calcule les niveaux de bonheur en se basant sur des facteurs comme la santé, la fortune, le soutien social, la liberté de faire des choix, la générosité, les perceptions du gouvernement et de la corruption dans le monde des affaires, les sentiments positifs et négatifs, avec en 2020, un accent particulier sur l'impact du Covid-19 sur la santé, notamment mentale.

Maurice obtient cette première place en Afrique car en juillet 2020, le pays est devenu le deuxième pays à revenu élevé après les Seychelles et ce, en dépit de la forte récession causée par la pandémie «dont elle se remet graduellement.» Le Zimbabwe est le pays le plus malheureux pour avoir essuyé des catastrophes naturelles et ses déboires financiers, notamment une hyperinflation de 786 % en mai 2020, accompagnée d'une forte hausse des prix des denrées alimentaires.

En Amérique du Nord, c'est le Canada le pays le plus heureux alors que l'île d'Haïti est la plus malheureuse. En Amérique du Sud, l'Uruguay est le pays le plus heureux et le Venezuela le plus malheureux. La Finlande reste le pays le plus heureux d'Europe alors que l'Ukraine fait grise mine tandis qu'au Moyen Orient et en Asie centrale, le bonheur se situe en Israël et la tristesse en Afghanistan. En Asie du Sud Est et en Océanie, Taiwan et la Nouvelle Zélande occupent la première place en raison de leur réussite à contenir la pandémie alors que ce n'est pas le cas pour l'Inde.