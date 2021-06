Gabon: UOB - La FDSE suspend ses enseignements

Une année blanche planerait-elle sur le plus grand temple du savoir gabonais ? Là est toute la question. Selon une note d'information émanant du Doyen de La Faculté de Droit et des Sciences économiques(FDSE) de l'Université Omar Bongo et datée du 28 juin 2021, les enseignements sont suspendus en raison de l'indisponibilité et d'absence d'équipement en tables bancs.

Les effectifs pléthoriques au sein de l'Université Omar Bongo continuent à causer du tort aux étudiants. C'est à travers une note d'information datée du 28 juin, que les étudiants du groupe départemental FDSE ont appris qu'ils ne pourront pas poursuivre les cours jusqu'à nouvel ordre.

Les tables de bancs manquent à l'appel. Les enseignements ne pourront donc pas se tenir sans ces équipements. L'on pouvait donc lire :

"Il est porté à votre connaissance qu'en raison de l'indisponibilité et de l'absence d'équipement en tables bancs des espaces pédagogiques, les enseignements à la FDSE, au titre de l'année académique 2020-2021, sont suspendus et reportés à une date ultérieure"

Fait à Libreville le 28 juin 2021.

Le Doyen Pr Jean Claude JAMES

Créée en 1970, pour contenir 8.000 apprenants, l'Université Omar Bongo englobe aujourd'hui plus de 30.000 étudiants et accueille de plus en plus de bacheliers chaque année. Les amphithéâtres sont surpeuplés, certains étudiants se retrouvent à même le sol pendant les cours. Ce temple du savoir est fréquemment sujet à des grèves et problèmes de tout genre. A quand une année sans mauvaise humeur au sein de ce temple du savoir ? Les gouvernants s'en préoccupent-ils ? Là est toute la question...