Gabon: "Cette monture est une chosification du travailleur au bon gré de l'employeur" dixit Dr. Erick Miguel Poaty

L'adoption du nouveau code du travail par le parlement gabonais fait grincer les dents. Les organisations de travail, la société et certains acteurs politiques ne sont pas restés bouches bées.

Dr. Erick Miguel Poaty, Président du parti Orientation Nouvelle (ON) a adressé une correspondance aux parlementaires des deux chambres du Gabon. Nous vous offrons l'intégralité de cette lettre .

Toronto, le 21 juin 2021

Lettre adressée aux Vénérables et honorables parlementaires

Vénérables et Honorables Parlementaires,

Messieurs et Mesdames les représentants du peuple.

L'actualité de notre très cher pays le Gabon nous impose de nous arrêter, un tant soit peu, sur cette journée du 20 juin 2021, où les organisations professionnelles des travailleurs, par voie de presse, ont tenu à dénoncer les distorsions faites à la monture du projet de révision du code de travail issue du consensus avec les représentants des syndicats du patronat, le Ministère de l'Emploi, compte tenu également des recommandations du Bureau international du travail (BIT), fondées sur les conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par le Gabon.

Ce projet de code, en l'état et tel que décrié par les organisations professionnelles des travailleurs, ne vient malheureusement pas au bénéfice des droits et intérêts des travailleurs gabonais, qui peinent déjà à vivre décemment. Cette monture est une chosification du travailleur au bon gré de l'employeur. C'est un bond en arrière vers l'aliénation des salariés, de leurs droits acquis durement au fil de l'histoire, et une démarche qui s'inscrit, par ailleurs, dans la continuité de ces actions ignominieuses commises dans notre pays, qui vont à l'encontre des valeurs humaines et chrétiennes que nous défendons telles que la justice, l'équité.

« Iustitia elevat gentem miseros facit populos peccatum », la justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre des peuples (Proverbes 14v34). C'est un péché que de renier la volonté du peuple gabonais qui vous a choisi et vous a accordé sa confiance en vous établissant là ! C'est un péché que de trahir ce dernier en adoptant des lois qui viennent pour l'asservir. Un document qui à 80% des propositions n'émanent pas des travailleurs, comme nous l'a dépeint le groupement syndical sus cité, ne peut en aucun cas être adopté par ses représentants que vous êtes. Il ne peut que rendre plus misérable le peuple gabonais.

Nous, Le Chef de parti Orientation Nouvelle (ON) et le Bureau Exécutif dans son ensemble, osons croire que, face à de tels agissements, la honte peut encore habiter ceux qui nous représentent, et par patriotisme sinon par un sursaut d'orgueil, tout au moins, vous puissiez choisir le bien du peuple et des générations futures.

Vous avez en votre possession le « mémorandum » du groupe de travailleur. Il en va de votre responsabilité et de votre honneur de le parcourir et de le prendre dans toute sa dimension, dans la dimension des enjeux qu'il soulève pour la préservation du climat social si frêle et déjà vacillant.

Vous avez le pouvoir de dire non ! Vous avez le pouvoir de censurer cette piètre monture de projet, parce que ce pouvoir, vous l'avez du peuple ! Agissez donc fidèlement en son nom ! Défendez ses intérêts, qui sont également les intérêts de vos enfants, de vos frères, vos sœurs, des gabonais de manière générale.

Sachant trouver, Vénérables et Honorables Parlementaires, clairvoyance dans vos décisions, et efficacité dans vos actions, Orientation Nouvelle se réjouit déjà du dénouement prompt de cette situation qui vient encore jauger la maturité de nos institutions.

Le Président du Parti