Algérie: Port de Djen Djen - Exportation de 1,5 million de tonnes de marchandises depuis le début 2021

Jijel — Un volume global de marchandises de l'ordre de 1,5 million de tonnes a été exporté depuis le début de l'année en cours à partir du port de Djen Djen (Jijel), a indiqué lundi le président-directeur général de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab.

Depuis début 2021, le volume des exportations a atteint 1,5 million de tonnes sur un total de 3 millions de tonnes d'échanges de marchandises, a précisé à l'APS M. Bouab en marge d'une rencontre économique organisée par cette entreprise en direction de producteurs, exportateurs et acteurs dans le domaine de l'exportation.

Le volume des exportations a égalé celui des importations durant cette même période, a relevé M. Bouab qui a estimé que l'entrée en phase d'exportation du complexe sidérurgique de Bellara (El Milia) a eu un "impact positif" sur l'augmentation de la valeur des exportations.

La capacité du port à recevoir les grands navires a permis de relever le volume des échanges vers l'Asie, a affirmé également son Pdg.

Selon la même source, l'objectif de la rencontre est d'évaluer les opérations d'exportation effectuées à partir du port de Djen Djen, notamment en matière de matériaux de construction, à travers trois axes dont le premier consiste à débattre de la situation du marché mondial et ses besoins, les capacités locales à investir ces marchés et d'évoquer les entraves rencontrées par les exportateurs et les solutions à apporter.

Le deuxième axe concerne les questions liées aux opérations logistiques relatives au port et au transport (maritime, aérien et par voie ferroviaire) en y proposant des solutions, tandis que le troisième axe est consacré aux banques, aux assurances, aux Douanes et à l'explication des facilités accordées aux exportateurs par l'Etat.

De son côté, Hocine Aouchiche, représentant de la Société de ciment "Lafarge", a estimé que l'acquisition de gros chargeurs de navires est devenue "une nécessité pour faciliter les opérations d'embarquement et réduire les délais d'attente des navires".

Cette rencontre a regroupé plus d'une centaine d'opérateurs économiques et d'exportateurs, de représentants des Douanes, du secteur du commerce et des Sociétés d'assurances notamment.