Madagascar: Télé-réalité - « Talenta Raitra » promet un nouveau souffle pour le cinéma malgache

Bien au-delà d'être une pépinière de nouveaux talents prometteurs pour le septième art national, l'émission « Talenta Raitra » s'élance officiellement sur la chaîne Radio-télévision Analamanga (RTA).

« SILENCE, ça tourne! », voilà sans doute une phrase que tous bons cinéphiles rêvaient d'entendre directement un jour sur un véritable plateau de tournage. Un rêve qui devint officiellement une réalité désormais, grâce à cette belle initiative de la Radio-télévision Analamanga (RTA) qu'est « Talenta Raitra ». Une belle vitrine pour la ville d'Antsirabe, mais aussi et surtout pour l'avenir du cinéma malgache, cette télé-réalité exclusive en ode à la passion, ainsi qu'à l'amour du cinéma contribuera ainsi à l'émergence de talentueux acteurs et comédiens de tous âges.

Une grande nouveauté de la part de la RTA, la grande première de « Talenta Raitra » fut diffusée officiellement sur votre chaîne de divertissement préférée depuis hier à 18h30 et dont les phases de découvertes des nombreux talents, les étapes de formations et les phases éliminatoires y sont à apprécier tout au long de la semaine. « C'est avec une grande émotion que nous sommes ravis de proposer à nos téléspectateurs cette émission inédite. Une nouvelle télé-réalité de la RTA, qui j'en suis sûre contribuera encore plus à la valorisation du cinéma à Madagascar » souligne Vola Rasoamanana, directeur général du Groupe Prey.

Innovante et prometteuse

Ayant fédéré près de trois cents candidats, tous fins prêts à devenir les acteurs et comédiens de demain, « Talenta Raitra » fédère également des sommités du cinéma malgache à se joindre à l'aventure.

Lors de l'avant-première de l'émission au siège de la RTA à Ankorondrano hier après-midi, de nombreuses personnalités du septième art national ont ainsi répondu présents. Tous à l'unanimité ont salué cette belle initiative de la part de la chaîne. Un concept innovant et prometteur qui selon eux pose déjà les bases d'un cinéma malgache plus épanouissant à l'avenir.

Tovomanana Rabarison, directeur de Maki Production confie « Ce projet nous conforte dans notre entreprise envers le cinéma malgache. Ca présage en effet un souffle nouveau pour cet art qui ne cesse de gagner en popularité ». Ils sont ainsi des acteurs et des réalisateurs professionnels à accompagner ces comédiens en herbe représentant la ville d'Antsirabe, avec en tête de fil le fameux Arikomisa Randria qui anime également l'émission « Talenta Raitra ». Il souligne « C'est juste une grande fierté pour moi que de voir ces jeunes talents évoluer dans ce domaine au fil de cette émission. Ils sont tous passionnés et ça se ressent à l'écran ». Misant ainsi surtout sur la professionnalisation des participants à cette télé-réalité, la RTA a mis en place un jury de professionnels pour juger leur évolution.

Chaque jour, suivez ainsi dans la première phase de l'émission, la présélection et la diffusion de trois saynètes, l'appréciation des jeunes acteurs sur leur propre prestation et le vote du jury. S'ensuivra durant la seconde étape, avec une bonne quarantaine de participants restants, les séances de formation et d'accompagnement, puis le vote du jury qui déterminera ceux ou celles qui auront les rôles principaux dans une série produite par la RTA avec le soutien de Canal+.