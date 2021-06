Madagascar: Restauration - Les saveurs malgaches connues au Canada

Le restaurant Tsak-Tsak à Montréal- Canada offre de la cuisine malgache dans son menu. Un concept qui aide à faire connaitre la Grande île aux Canadiens.

Du « Henakisoa ritra », du poulet au coco, des sambos et des nems, de la grillade de poulet sans oublier les piments malgaches sont proposés par le couple Eric et Riana Andriamanoelison dans son restaurant situé en plein centre de Montréal au Canada. « Les Canadiens ni les clients d'autres nationalités étrangères qui mangent chez nous ne connaissent pas encore Madagascar. Quand ils voient le menu que nous proposons, ils demandent ce qu'est un combava ou le « henakisoa ritra » ou les faits-maison qu'ils méconnaissent par exemple. Nous profitons pour faire l'éloge de Madagascar, et il y a ceux qui sont allés faire un tour dans notre pays natal » explique Riana Andriamanoelison.

Il y a douze ans, elle et son mari, Eric Andriamanoelison, ont décidé de s'installer dans cette ville de l'Amérique du nord après avoir vécu un moment en Suisse. « Nous avons la restauration comme principale passion et nous avons décidé d'en faire notre principale activité. Nous avons commencé par du brunch puis ouvert un restaurant » poursuit le couple. Ils possèdent actuellement deux restaurants.

Réussite

À part celui qui est situé au 5115 boulevard Saint Laurent, ils en ont ouvert un deuxième au 200, rue Baubien-Est, toujours à Montréal. Le couple informe qu'il y a par ailleurs des plats qui intéressent particulièrement les Malgaches de Canada quand ils viennent au restaurant Tsak-Tsak. Ils demandent les plats typiquement malgaches tels les « ravitoto » ou « hen'omby ritra » apprend Riana A.

« Mais, il faut reconnaître, que les plats malgaches seuls ne font pas vivre les restaurants. Nous essayons alors d'innover et trouver ce qu'aiment les Canadiens et les Malgaches » ajoute-t-elle. Le restaurant propose entre autres la boulette ronde ou « hena baolina » dans les burgers, du bagel au saumon avec de l'achard de mangues ou de l'achard carotte. Le saumon aux poivres verts est également très prisé.

Il fait beau actuellement au Canada et la formule terrasse marche à merveille pour le restaurant avec ses cent soixante couverts. « Il n'est pas très difficile d'entreprendre au Canada, il suffit de suivre les règles » raconte la propriétaire. Elle dit ne pas connaitre trop de difficultés avec son personnel, composé de Canadiens, Français, Arabes et Malgaches. Le travail de restauration exige juste un personnel dynamique prêt à travailler le week-end et les jours fériés. « Tout est question d'organisation » répète le couple.

« Ce pays n'est pas difficile à vivre. Canada est un pays très libre et chacun a sa chance de réussir » rassure le couple. Pour l'heure, il n'envisage pas de revenir vivre à Madagascar. Il aimerait assurer une meilleure éducation et un meilleur avenir pour ses quatre enfants au Canada. Mais ils viennent souvent se prélasser aux plages de la Grande île quand ils le peuvent.