Madagascar: Androka-Ampanihy - L'État d'Israël apporte des dons

« L'État d'Israël est un pays ami de Madagascar. » C'est en ces termes que le représentant du consulat général de l'État d'Israël, à Toliara, Akhtar Rassay, définit la relation entre les deux pays. C'est pour cette raison qu'Israël a offert des vivres destinés aux victimes du kere, à Amboasary-Sud et dans la commune d'Androka, dans le district d'Ampanihy. Cette localité du sud de la région Atsimo-andrefana a enregistré sept décès des suites de la famine, au mois de janvier.

Les vivres constitués de pâtes et d'huile alimentaires, de légumineuses, de riz, ont été remis par un assistant parlementaire du sénateur Marcel Eongombelo, la veille de la célébration de la fête nationale. « Les dons ont été distribués aux personnes les plus vulnérables des quarante-deux fokontany qui composent la commune, afin qu'ils puissent célébrer un tant soit peu la fête nationale », explique le maire d'Androka, Anselme Mahasambotsy Tolojanahary. Il a alors souligné que le Kere n'est pas totalement éradiqué bien que les personnes qui se sont déplacées pour cause de famine, soient retournées dans leurs fokontany de provenance.

« Nous avons eu l'opportunité de recevoir un peu de précipitations et actuellement, la situation a dépassé la crise des mois de janvier et février. Les patates douces et les potirons ont pu être récoltés. Toutefois, plusieurs ménages sont encore confrontés à la famine et à la malnutrition », poursuit le maire.

La distribution des vivres, assurée par divers organismes, manque de coordination, a aussi constaté le maire. « La population d'Androka réclame le retour du Programme alimentaire mondial car l'organisme qui en a assuré la répartition ces quatre derniers mois, ne lui convient pas », explique le maire. Enfin, il propose l'exploitation d'un marais qui se trouve à 78km d'Androka, à travers des aménagements agricoles. C'est la seule solution durable, estime-t-il.