Madagascar: Pandémie - Le variant Delta rode dans les parages

Le variant indien du virus de Covid-19 n'est plus loin de Madagascar. Les mesures prises dans les frontières n'empêcheront pas son arrivée.

Le variant Delta du virus de Covid-19, plus contagieux e t plus mortel que le variant britannique ou le variant sud africain, plane sur nos frontières. Il a été repéré non loin de la Grande île. Au moins cinq cas ont été détectés à La Réunion. Des porteurs du virus ont été, également, découverts aux Seychelles. Ce variant indien du virus de Covid-19 circule déjà dans quatre vingt-cinq pays, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces pays sont déjà à leur troisième ou à leur quatrième vague de l'épidémie de coronavirus, suite à la circulation de ce nouveau variant.

Madagascar es t loin d'être épargné par ce virus. Nos frontières ne sont pas totalement fermées aux personnes en provenance de l'étranger. Des avions débarquent régulièrement à l'aéroport international d'Ivato, avec des passagers. Il y a, probablement, parmi eux, des personnes en provenance des pays où ce variant circule. Madagascar s'apprête, même, à une éventuelle réouverture des frontières, compte tenu du discours du Premier ministre Christian Ntsay, dimanche.

Madagascar exige le test PCR à l'arrivée et le confinement de toutes personnes qui débarquent à Ivato, pour éviter la propagation du virus ou d'un variant du virus. Si le résultat du test est positif, elles passent au confinement et commencent le traitement de la maladie, selon les protocoles sanitaires.

Aux oubliettes

Dans le cas contraire, elles peuvent rentrer chez elles. Ces mesures prises au niveau des frontières pour limiter la propagation de ce variant indien sont jugées « imprévoyantes», par certains médecins. « Le test PCR ne suffit pas. Surtout qu'il y a toujours des faux négatifs dans les résultats. Le séquençage est essentiel. Cela permettra d'identifier le variant qui circule. Au cas où il y a un nouveau variant, on pourra tout de suite procéder au traçage pour éviter sa propagation », recommande un médecin.

Pour l'heure, ce sont les virus de Covid-19 apparus en Chine en 2019 et le variant sud-africain, qui circulent à Madagascar, selon les allégations d'une source auprès du ministère de la Santé publique. Ce virus e t le variant sud-africain ont déjà tué plus de neuf cents personnes, en un an. Le variant Delta a fait des ravages en Inde qui a fait face au manque d'oxygène et d'infrastructures d'accueil.

Ce risque ne semble pas effrayer la population. Les gestes barrières sont aux oubliettes. Les masques sont de moins en moins portés, on se serre les mains, on ne respecte plus la distanciation physique de un mètre, on a tendance à oublier le lavage des mains avec du savon, le regroupement de plusieurs personnes n'est plus interdit. Le relâchement dans le respect des gestes barrières peut amener à une recrudescence de la maladie à coronavirus.