Ile Maurice: Parlement - Le leader de l'Opposition se prononce contre le budget supplémentaire de Rs 23 milliards

Le ministre des Finances, Renganaden Padyachy a présenté le Supplementary Appropriation 2020-2021 Bill, ce mardi 29 juin. Un budget supplémentaire de Rs 23.6 milliards est soumis au vote du Parlement.

Le ministre des Finances souligne que les dépenses sont par rapport au National Property Fund, l'achat des vaccins et les dépenses telles que le Wage Assistance Scheme (WAS) et le Self Employed Assistance Scheme (SEAS) durant le confinement. Les prêts non-remboursés depuis 30 ans sont aussi concernés.

Le leader de l'Opposition, Xavier-Luc Duval s'est dit contre lesdites dépenses supplémentaires. «Le gouvernement est en train de bâtir un trésor de guerre pour l'électorat. Cela a pour but de gonfler artificiellement le déficit budgétaire». Et d'ajouter que le budget supplémentaire vise à consolider le Special Fund sans savoir sur quel item ce sera dépensé. «On est train de remplir les caisses de la banque de Maurice. Sinon comment expliquer la dévaluation de la roupie», a fait ressortir le leader de l'opposition. Xavier-Luc Duval dénonce aussi le fait que des Mauriciens soient taxés pour l'achat des vaccins. Il demande aussi à ce que le WAS et le SEAS soient étendus au-delà du 30 septembre.

Leela Devi Dookun-Luchoomun défend ce budget supplémentaire. «Ces réserves vont permettre de répondre aux besoins du pays après la crise sanitaire», a souligné la ministre de l'Education.

Le DR Kailesh Jugatpal a, pour sa part, souligné l'importance des dépenses additionnelles pour gérer la crise sanitaire. «Les achats des équipements médicaux et des vaccins sont faits pour améliorer l'accès aux soins et des infrastructures» a précisé le ministre de la Santé. Lors de son intervention, le ministre a précisé que 45% de la population à Maurice est vaccinée contre le Covid-19. Qui plus est, les vaccins Janssen (Johnson & Johnson) et Pfizer seront acheminés bientôt au pays. Demain, 60 000 doses du vaccin Sputnik seront réceptionnées. La liste des dépenses sur les appareils médicaux, entre autres, a été déposée au Parlement.