Congo-Brazzaville: Éducation - Vers le rétablissement du Conseil supérieur de la science et de la technologie

Le Conseil superieur sera remis sur pied d'ici l'année prochaine, a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, dans le message du gouvernement lié à la célébration de la journée de la renaissance scientifique africaine, commémorée le 30 juin.

La ministre de l'Enseignement supérieur a décliné les perspectives du département dont elle a la charge pour une action immédiate suivant la loi n°15-95 du 7 septembre 1995 portant orientation et programmation du développement scientifique et technologique. « Il s'agit de remettre en place le Conseil supérieur de la science et de la technologie dès 2022 tout en améliorant la gouvernance du secteur scientifique et en promouvant l'importance des sciences appliquées », a-t-elle déclaré. Il s'agit en réalité d'une instance consultative qui émettra des avis sur les politiques publiques concernant la science et la technologie.

Selon la ministre Edith Delphine Emmanuel, il sera également question de créer une cellule d'évaluation et de veille scientifique ayant pour mission de veiller à la production en la matière ; d'exécuter pleinement les prérogatives du Fonds national de développement de la science et de la technologie. Les perspectives prévoient par ailleurs de dynamiser et créer les conditions d'une coopération scientifique et technique avec les partenaires nationaux et internationaux tout en amplifiant la visibilité au-delà des frontières nationales. « Il faut également accompagner les chercheurs, technologues, innovateurs et inventeurs, protéger leurs découvertes afin de contribuer au progrès socioéconomique », a fait savoir la ministre.

Journée de la renaissance scientifique

Au plan national, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique est célébrée sur le thème : « Une nouvelle vision de l'agriculture en République du Congo : accompagnement scientifique et technologique ». Il est ici question d'identifier les techniques scientifiques telles que la sélection génétique, la création d'hybrides et les biosphères des nano intrants visant à améliorer les rendements agricoles. Pour la ministre Edith Delphine Emmanuel, la science, la technologie et l'innovation sont en effet des composantes clés de la croissance économique, du développement... « Les capacités du Congo à s'aligner en matière de compétitivité dépendront, de plus en plus, de l'aptitude à réinventer un autre futur qui articule l'innovation et la recherche appliquée et le président de la République engage le pays à consacrer chaque année 25% du budget de l'Etat à l'éducation et à la recherche scientifique appliquée », a-t-elle dit.

Pour la journée du 30 juin, en dehors des perspectives évoquées plus haut, un bilan de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a été effectué par les chercheurs des différents Instituts du pays. Il en ressort que la production scientifique des chercheurs et innovateurs n'est plus à démontrer, à en croire la ministre. Toutefois, l'on déplore une visibilité insuffisante d'où la nécessité de revitaliser la recherche scientifique et l'innovation technologique.