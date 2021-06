Congo-Brazzaville: Hôpital général de Dolisie - Les prestataires suspendent leur mouvement de grève

Le plus grand centre hospitalier du Niari, l'hôpital général de Dolisie, a repris le 28 juin son fonctionnement normal avec la suspension, pour une durée d'un mois, à compter du 30 juin, de la grève des prestataires entamée depuis plusieurs semaines.

La suspension fait suite à la reprise des négociations entre le collectif des agents grévistes et le directoire de cet établissement sanitaire. « Nous avons accepté de reprendre le travail pendant un mois, en attendant que la direction générale examine notre cahier des charges afin de résoudre les points qui y sont inscrits dans la mesure du possible. Nous sommes conscients, plusieurs hôpitaux du pays vivent la même situation », a déclaré Jules Oboyo, représentant de la Fédération nationale des agents de la santé et des affaires sociales (Fenasas).

S'agissant des négociations en cours, l'assemblée générale attend d'obtenir du ministère de la Santé des engagements fermes pour une sortie rapide de cette crise sociale.

En effet, après avoir perçu deux mois de salaire, cinq points sur dix feront l'objet des discussions entre le collectif et la tutelle. Il s'agit notamment de l'adoption et l'application de l'accord d'établissement et l'immatriculation du personnel à la CNSS ; le payement d'au moins six mois d'arriérés de salaire ; la fixation de l'échéancier d'apurement des douze mois d'arriérés ; la concomitance de payement des salaires avec les fonctionnaires et le plaidoyer à la Caisse congolaise d'amortissement pour le payement sans conditions des deux mois d'arriérés de salaire à une partie du personnel, les fonds seraient disponibles à la banque postale.

Ayant pris acte de l'engagement du directoire de mener à bien des pourparlers avec la tutelle, l'assemblée générale décide de la suspension du mouvement de grève pour un mois à compter du 30 juin, sous réserve de la reprendre en cas de non aboutissement des revendications.

Pour une meilleure reprise des activités, deux jours ont été retenus pour assainir cet établissement sanitaire envahi par des herbes et des détritus.