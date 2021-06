Congo-Brazzaville: Chine-Congo - Une longue histoire d'amitié entre PCC et PCT

Le Parti communiste chinois (PCC) commémore, ce 1er juillet, le 100e anniversaire de sa fondation marquée par plusieurs épreuves ayant conduit le peuple chinois à travailler sans relâche pour sortir des graves souffrances infligées par le féodalisme.

Sous la direction du PCC qui ouvrit la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises et réaliser le grand saut de la nation chinoise pour se lever, s'enrichir et devenir forte, la Chine a pu réaliser un rapide développement et de nombreux exploits.

Au regard de l'histoire et l'excellence des relations sino-africaines, d'une part et sino-congolaises, d'autre part, il est opportun de jeter un bref regard sur celles que le PCC entretient avec le Parti congolais du travail (PCT).

En effet, plus d'un demi-siècle après, la coopération sino-congolaise demeure très riche et ne cesse de s'enrichir davantage. L'amitié sino-congolaise et celle entre la Chine et l'Afrique s'est renforcée et s'est affermie durant la pandémie de Covid-19, en témoigne l'arrivée en mars du premier lot de doses du vaccin chinois Sinopharm à Brazzaville et le don des kits de protection offert par le PCC au PCT, en juillet de l'année dernière. Un geste du PCC qui vise non seulement à soutenir la lutte contre la pandémie de coronavirus au Congo, mais aussi une expression de l'élan de solidarité et de coopération entre les deux partis amis.

Depuis 2014, le Congo traverse une conjoncture économique et financière difficile. Pendant cette période, la Chine et le Parti communiste chinois se sont comportés en véritables amis qui ont soutenu le Congo et le PCT.

PCC et PCT ont derrière eux une longue histoire révolutionnaire. Ce sont deux formations qui militent farouchement pour la paix et le développement dans les deux pays respectifs. La coopération est centrée sur le bien-être du peuple. Ces deux partis amis mutualisent leurs efforts en peaufinant de nouvelles méthodes plus efficientes pour permettre aux Etats de relancer sereinement leurs économies.

Par ailleurs, les relations du PCC avec les Partis politiques en Afrique s'inscrivent en droite ligne de la vision « d'un monde harmonieux pour l'humanité » prôné par les dirigeants chinois. C'est dans ce cadre que se justifie l'engagement du PCC auprès des peuples et des Partis politiques africains dans leurs combats pour l'émancipation et le développement.

Sur la base des principes du respect mutuel, l'égalité et la non-ingérence, et les échanges, le PCC intensifie sa coopération avec les partis politiques africains.

A ce jour, le PCC maintient d'excellentes relations amicales et de coopération multiforme avec plus de 600 partis et organisations politiques dans plus de 160 pays et régions dans le monde, soit plus de 100 partis en Afrique.

A la lumière de la pensée du secrétaire général du PCC, Xi Jinping, la diplomatie chinoise œuvre à mieux présenter aux yeux du monde sa gouvernance. « Le chemin sera long et sinueux et les difficultés réelles. Mais les différences et les dissemblances doivent se transformer en forces d'impulsion permettant d'amener un développement commun », déclarait le président Xi Jinping.