Sénégal: Cabrousse / Meurtre de Georges Diatta - Les populations déferlent à boucotte et incendient la société «oasis»

Cap Skirring et environs en état d'alerte maximale. A l'origine de la situation tendue qui a prévalu hier dans la zone, la découverte du corps sans vie de Emafaye Georges Diatta, habitant de Cabrousse et travaillant comme gardien dans la société Oasis, dans une fosse septique non loin de la société, a Boucotte Diembering, qui a soulevé la furie des populations de Cabrousse. Fortement mobilisées et armées de coupe-coupe et autres armes blanches, elles accusent le promoteur belge et patron de la société. Elles ont déferlé à Boucotte Diembering mettant à sac la société Oasis incendié avant de s'en prendre aux biens du promoteur belge au Cap Skirring. Le pire a été évité grâce à l'intervention des forces de l'ordre.

C'est la découverte du corps d'Aimefaye George Diatta dans une fosse non loin de la société « Oasis », sise à Boucotte Diembering qui a déclenché la furie des populations de Cabrousse hier, lundi. Dans une déferlante, elles ont envahi le village de Boucotte Diembering où elles ont brûlé l'entreprise « Oasis » complètement réduite en cendres. La société employait la victime comme gardien. La société « Oasis » brûlée, les Cabroussois en colère ont tout détruit. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés au Cap Skirring et s'en sont pris aux biens appartenant au promoteur belge Laurent qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de la mort d'un des leurs. Tout est parti de la disparition, vendredi dernier, d'Emafaye Georges Diatta gardien à Oasis. Les recherches enclenchées depuis ont abouti ce lundi à la découverte macabre.

Auparavant, les prédictions des femmes du bois sacré avaient révélé la présence de George Diatta, quelque part dans la zone. Il aurait été kidnappé, battu mais serait encore en vie, avaient prédit les fétiches du village. Forts de ces prédictions, les populations se sont fortement mobilisées avec des machettes, des couteaux et autres armes blanches pour aller déblayer la zone. Malheureusement, les recherches tournent au cauchemar. Le corps sans vie de Emafaye Jorge Diatta a été retrouvé dans une fosse, le vélo de la victime retrouvé non loin du domicile du chef de village de Boucotte Diembering.

Armées de coupe-coupe et autres armes blanches, ces populations de Cabrousse ont investi la zone boisée de Boucotte à la recherche du disparu. Alertées par une odeur nauséabonde, elles finiront par retrouver le corps sans vie de Georges Diatta, compressé dans une fosse et dans un état de putréfaction avancée. Ce qui a installé l'ire chez ces populations qui n'ont pas compris l'attitude des collègues gardiens de Georges mais aussi l'indifférence du chef de village de Boucotte Diembering par ailleurs chef des vigiles dans cette société Oasis. Pourquoi les collègues de Georges ont brillé par leur mutisme ? Pourquoi aucune recherche ou information n'est agitée pour savoir où est passé Georges depuis deux jours ? Qui a tué Georges ?

Autant de questions qui ont plongé ces populations de Cabrousse dans le doute. N'eut été l'intervention de la gendarmerie, le pire allait se produire lundi dans la zone. Les populations surexcitées et en furie ont déferlé entre Boucotte et cap Skirring pour s'insurger contre cette mort de Emafaye Georges Diatta qu'elles assimilent à un meurtre orchestré. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui défraie la chronique dans cette zone balnéaire où la situation reste latente malgré les injonctions des sages qui semblent calmer la colère des populations de Cabrousse.